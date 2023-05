Las tendencias que brillaron en los Billboards Mujeres Latinas en la Música Mini vestidos, encaje y fabulosos sombreros, fueron algunos de los detalles que llevaron las famosas en el evento. Toma nota de sus looks e inspírate a lucir tu propia versión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira, Ximena Duque e Ivy Queen. Credit: Jason Koerner / TELEMUNDO via Getty Images | GIORGIO VIERA via Getty Images | Christopher Polk / Contributor vía Getty Images La gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023 además de ser un evento dedicado a homenajear al poder femenino en esta industria, fue una velada llena de glamour donde las famosas dieron cátedras de estilo con sus increíbles atuendos. Aquí repasamos cuáles fueron los accesorios y detalles que se destacaron por estar en tendencia esta primavera-verano. Metálico Los zapatos metálicos han estado apareciendo cada vez más en las redes sociales y eventos como Coachella y las pasarelas en París y Nueva York donde fueron usadas no solo por las modelos que desfilaron en los desfiles de alta costura, sino también por famosas como Thalía, Lele Pons y Anne Hathaway. Para ese evento que tuvo lugar en Miami, la cantante Greeicy supo cómo llevarlo a la perfección con estas botas en cuero plateado a la altura de las rodillas y de tacón. Esta pieza combina súper bien con jeans o faldas también. Nos fascina este modelo Bella Embellished Cowboy Boots de Fashion Nova. $59.99 fashionnova.com Greeicy BB Mujeres Bella Embellished Cowboy Boots - Silver de Fashion Nova Left: Credit: Getty Right: Credit: Cortesía de la marca Mini vestidos y el color negro Con la llegada de un clima más caliente llega también la oportunidad de mostrar un poco más de piel y la cantante Shakira, si bien no desfiló por la alfombra roja, lució espectacular con este vestido corto en cuero de abertura en la pierna izquierda que combinó con unos zapatos de plataforma. Este tipo de vestidos ofrece una apariencia más enérgica, atrevida y divertida; se pueden combinar de muchas maneras ya sea sobre tu camiseta favorita y mezclilla para un atuendo más informal, o con medias y un blazer o cárdigan como este de The Rachel Dress - Ponte de M.M. La Fleur. $245. mmlafleur.com Shakira2023 Billboard Mujeres Latinas en la Musica The Rachel Dress - Ponte M.M.Lafleur Left: Credit: Photo by: Jason Koerner/TELEMUNDO via Getty Images Right: Credit: Cortesía de la marca Sombreros Este accesorio ocupó un lugar central en varias colecciones de primavera de 2023, pero no son solo los diseñadores los que adoptan esta tendencia; también hemos visto que son grandes favoritos de famosas como Jennifer López o la reina Letizia. En esta ocasión fue la cantante boricua Ivy Queen fue quien puso la nota cool y nos deslumbró con su look completamente en negro con una falda de plumas. Si vas para la playa o la piscina y necesitas protección del sol, este sombrero de tejido ventilado y banda ajustable es una excelente opción. Vented Luxe Packable- Black de Hat Attack. $159. hatattack.com Ivy BB Mujeres Telemundo Vented Luxe Packable- Black Hat Attack Left: Credit: Getty Right: Credit: Cortesía de la marca Tul Así como Salma Hayek en su paso por la alfombra roja del Met Gala este año en una elegante modelo rojo, la presentadora y exreina de belleza enamoró con este vestido del mismo color con detalles en tul y encaje que le quedaba como un guante. Puedes llevar una falda como esta modelo Layered Tulle Midi Skirt de Maje. $345. farfetch.com Andrea Meza BB Mujeres Maje Layered Tulle Midi Skirt Left: Credit: Getty Right: Credit: Cortesía de la marca Rosa Barbie El auge del rosa vibrante en las alfombras rojas, en las tiendas y en las redes es indiscutible y más ahora con el estreno de la película este próximo 21 de julio. Estrellas como Ximena Duque y Aleyda Ortiz lucieron increíblemente bellas con sus elegantes vestidos. Nos fascina este modelo casual Hadley Midi Lace Dress de Bardot. $139. revolve.com Ximena Duque BB Mujeres Hadley Midi Lace Dress de Bardo Left: Credit: Getty Right: Credit: Cortesía de la marca

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las tendencias que brillaron en los Billboards Mujeres Latinas en la Música

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.