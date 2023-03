Las tendencias de belleza que reinaron en los Oscar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sofia Carson y Michelle Yeoh Credit: ABC/Contributor Getty Images; Kayla Oaddams/WireImage Las famosas nos deslumbraron con sus peinados, maquillajes y fabulosos accesorios en la alfombra champagne. Aquí te mostramos cuáles fueron nuestras tendencias favoritas para esta primavera-verano en la edición número 95 de los premios de la Academia. Empezar galería Trenzas Janelle Monáe Credit: (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) La cantante y actriz Janelle Monáe llevó su cabello recogido en tres trenzas, que fueron tejidas con hilo plateado metálico. ¡Se vio súper sofisticada y sexy! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Accesorios de serpientes Angela Bassett Credit: (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) Ángela Bassett, quien estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel de la reina Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever, arrasó con este precioso vestido morado de Moschino. Completó el look con un impresionante collar de diamantes Bulgari y unos pendientes colgantes. 2 de 7 Ver Todo Adornos en el pelo Michelle Yeoh Credit: Photo by Kayla Oaddams/WireImage En esta temporada los accesorios para el cabello son esenciales ya sean cintillos, bandas o mariposas. Michelle Yeoh deslumbró con su look angelical y la elegante diadema de cristal de Moussaieff que usó para adornar sus rizos sueltos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Maquillaje retro Lady Gaga Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic En su desfile por la alfombra Lady Gaga optó por un estilo de maquillaje glamoroso con ojos ahumados y labial rojo inspirado en los años 80. 4 de 7 Ver Todo Joyas vintage Sofía Carson Credit: ABC / Contributor Getty Images Lo clásico no pierde vigencia y Sofía Carson le hizo un guiño a su amada Colombia con su espectacular collar que tenía un peso de 122,9 quilates de esmeraldas y 92,57 quilates de diamantes, hecho por la casa Chopard. 5 de 7 Ver Todo Plataformas Cara Delevingne Credit: (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images) El look de Cara Delevingne se completó con un par de tacones de aguja con correas delgadas en los tobillos de Stuart Weitzman que hacían juego con su espectacular vestido rojo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Flores Halle Berry Credit: (Photo by Mike Coppola/Getty Images) Los florales son una de las tendencias clave de la temporada, pero este año aparecen como formas en 3D. La estrella estadounidense Halle Berry nos dejó boquiabiertos con este vestido blanco Tamara Ralph, de cuello alto y falda larga con una abertura a la altura de la cadera. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

