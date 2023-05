Primavera fabulosa: Tendencias que vimos en la gala del Met que debes lucir esta temporada Perlas, zapatos de plataforma y bandas para el pelo fueron algunos de los accesorios que llevaron los famosos en la alfombra roja de esta gala exclusiva. ¡Toma nota e inspírate con esta ideas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Perlas, zapatos de plataforma y bandas para el cabello fueron algunos de los accesorios que llevaron los famosos en la alfombra roja de esta gala exclusiva que tuvo lugar en del Museo Metropolitano de Nueva York, en honor al arte y estilo de Karl Lagerfeld. Los deslumbrantes homenajes al difunto diseñador también incorporaron otros elementos por los que el diseñador de moda se hizo conocido a lo largo de su vida, como el clásico tweed de Chanel, su paleta personal de colores en blanco y negro, lazos para el cabello y rosetas. ¡Toma nota de estas ideas inpírate a llevarlos esta primavera-verano! Bandas de pelo Cardi B demostró cómo este accesorio es perfecto para agregar un toque de lujo y chic a tu look ya sea para un evento formal, ir al trabajo o una salida con amigos. Silk Headbands for Women de LilySilk. $74.99. lilysilk.com Cardi B ya sea para un evento formal, ir al trabajo o una salida con amigos. Silk Headbands for Women de Lily Silk Left: Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Right: Credit: Cortesía de Lily Silk Calzados de plataforma Lo retro sigue trending y este calzado que lució Jenna Ortega es una excelente alternativa para llevar con faldas, vestidos o pantalones cortos. Women's Drummen Double Platform Oxford Pumps de Madden Girl. $47.50. macys.com Jenna Ortega Women's Drummen Double Platform Oxford Pumps de Madden Girl. Left: Credit: John Shearer/WireImage Right: Credit: Cortesía de la marca Flores Salma Hayek cautivó con su look completamente en rojo y algo que no pasó desapercibido fueron las flores que llevó el cabello que le dieron un toque romántico, también nos enamoró el lazo que adornó su cintura. Red Hibiscus Flower Hair Clip de Claire. $2.49. claires.com Salma Hayek Red Hibiscus Flower Hair Clip de Claires Left: Credit: Photo by John Shearer/WireImage Right: Credit: Cortesía de la marca Bucket Hat Pete Davidson puso el toque cool y relajado a la alfombra. El comediante y actor lució un look informal, pero apegado al código de vestimenta y sin dudas, la parte más genial de su conjunto fue el sombrero de pescador Fendi. Twill Bucket Hat de Lita By Ciara. $63.70. nordstrom.com Pete Davidson Twill Bucket Hat de Lita By Ciara Left: Credit: Photo by Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Right: Credit: Cortesía de la marca Perlas Brooklyn Beckham y su esposa Nicole Peltz fueron una de las parejas más sexy del evento. Él vistió un traje negro de Valentino y capas de perlas de Mikomoto, solo el modelo de piezas de Akoya Cultured Pearl en oro blanco y 18 quilates, está valorado $4,000. mikimotoamerica.com Brooklyn Beckham y su esposa Nicole Peltz Perlas Akoya Cultured Pearl de Mikimoto Left: Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Right: Credit: Cortesía de la marca

