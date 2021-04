Las tendencias en cortes y colores de cabello que vas a querer probar ya Este domingo se celebró el evento WeCreate de la compañía Wella, una convención que reúne a los mejores estilistas del mundo y donde se gestan las tendencias en cabello de la temporada. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tendencias cabello 2021 Credit: Wella Company WeCreate Además de la anticipada gala de los Oscar en la que pudimos disfrutar de una fantástica alfombra roja, este domingo también tuvo lugar uno de los eventos más esperados del mundo de la belleza, el WeCreate, impulsado por la compañía Wella, que celebra el oficio de la peluquería y el estilismo y muestra lo último de lo último en color, peinados y técnicas de peluquería. Retransmitido a nivel mundial de manera virtual, el evento contó con una agenda repleta de espectáculos, seminarios y conversaciones en las que participaron 26 famosos estilistas de 11 países diferentes. Hemos charlado con dos de las participantes más célebres: la embajadora en Norteamérica de Wella professionals, Briana Cisneros, y la artista y embajadora global de Nioxin, Diane Stevens, para conocer de primera mano las tendencias de la temporada, cómo trasladarlas a nuestra vida diaria y mantener el look para lucir siempre perfectas. Según una encuesta realizada por la propia compañía Wella, un 55% de las encuestadas reportó que busca un nuevo color de pelo -como Selena Gómez que recién volvió al rubio platino-. La pregunta del millón: ¿cuáles son las principales tendencias en este aspecto que vamos a ver en primavera?



Diane Stevens (D.S) - Todo el mundo quiere aclararse el cabello. Anticipo que el rosa y el oro rosado serán las tendencias más importantes conforme avanzamos hacia el verano. ¡También el rubio va a estar en todas partes! Vamos a seguir viendo balayage, mechas enmarcando la cara, raya en el centro (pelo apartado de la cara). Briana Cisneros (B.C) - ¡Rosa, rosa, rosa! Se va difuminando de manera muy bonita y no altera otros colores. ¡El rubio ha vuelto! Más brillantes y cálidos. Ahora que los salones vuelven a abrir y llega el buen tiempo, todo el mundo vuelve al rubio. También los tonos pastel son muy populares, y los clientes han estado añadiendo pigmentos a sus champús o utilizando mascarillas con color.

También he visto una vuelta a las mechas gruesas. Durante mucho tiempo hemos estado haciendo mechas finas, huyendo del "look mechas obvio", pero está aumentando la influencia de los años 90: colores más cálidos, mas rosados y morenos. Según esa misma encuesta, el 84% afirmó estar listas para hacer un cambio en su cabello. ¿Qué tendencias se imponen en cuanto a cortes de pelo? D.S: El cabello corto va a estar por todas partes. Es de bajo mantenimiento y las clientas están dispuestas a volver al salón para arreglarlo. Los bobs nunca pasan de moda, pero las mujeres quieren liberarse de la necesidad de precisión, para que su textura natural le dé forma al corte. También el pelo largo con flequillo cortina, no el compromiso de llevar bangs. B.C: Vamos a ver más estilos cortos. Mis clientas se pasan el tiempo en reuniones por zoom y quieren algo que se vea arreglado incluso si van en pijama de cintura para abajo. La gente está luciendo su textura natural más, debido a la pandemia muchas chicas que llevaban trenzas o se alisaban el cabello están celebrando sus rizos. Es todo un proceso pero si luces tu textura natural a menudo, tus rizos se verán más sanos y será cada vez más fácil.

También se llevan piezas y accesorios para cabello más llamativos. La moda se vuelve más arriesgada y con los videos inspiradores que puedes encontrar, las clientas inventan maneras divertidas y chic de recoger sus melenas. ¿Cómo podemos ir a la última y trasladar esas tendencias a nuestra vida diaria? En especial si no estamos listas para aceptar un gran compromiso… D.S: Para clientes que quieren un cambio rápido pero no un cambio de imagen total, las mechas enmarcando el rostro son la manera perfecta de incorporar un color atrevido o más claro en sus looks. Algunas mujeres quieren conservar las canas que les han crecido durante la pandemia, una gran tendencia es añadir mechas y brillo al pelo gris. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN B.C: Cuando hablamos de rosa, hay muchos tonos entre los que elegir. Si no están listas para un salto atrevido, pueden elegir un rosa que se parezca a su tono natural. En este caso, es importante elegir un color que al desaparecer lo haga de manera elegante, como el violeta o el rosa, y dejar que se convierta en un rubio. A veces la respuesta es apostar por un look más corto, sabiendo que volverá a crecer. Todas sabemos que después de la última visita al salón, el resultado no es el mismo después de lavarlo en casa. Teniendo esto en cuenta, ¿qué más hay que considerar antes de hacer un cambio dramático en nuestro cabello? D.S: Un par de aspectos a considerar, si tu pelo se siente suave pero las puntas secas, deberías darle nueva forma, algo más que cortar las puntas; y añadir un champú tratamiento durante 30 días. B.C: El mantenimiento es muy importante. La salud e integridad del cabello afecta a la manera en la que se ve, se siente y se peina. Hay diferentes cosas a considerar en tu rutina en casa. Primero la condición de tu pelo, ¿está seco o dañado? Si te preocupa más que se desvanezca el color, elige productos que alarguen tu look.

