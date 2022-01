Las tendencias en cortes, peinados y color de cabello que triunfarán este 2022 según los expertos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencias cabello 2022 Credit: Guido Mieth/ Getty Images Preguntamos a cuatro expertos del mundo del cabello cuáles serán las tendencias en cortes, peinados y colores que más vamos a ver este año. ¿Has reservado ya cita con tu estilista? Empezar galería Power bob La directora creativa del salon Maxine en Chicago, Amy Abramite tiene claro que el look de Siobhan Roy, personaje de Succession (HBO), es uno de los que pisan fuerte este nuevo año. Sin capas y en una sola largura para conseguir un efecto pulido en la parte de arriba y un efecto desfilado, fuerte y limpio a la altura de la barbilla o justo debajo. Ideal para texturas lacias, la clave para conseguirlo es secar utilizando un cepillo ancho y unos pases con la plancha para dar un acabado brillante. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Coleta Pin-Up "Esta coleta y flequillo está inspirada por el icono de los 60, Brigitte Bardot", dice Abramite. Un estilo que hará que tu melena larga se vea arreglada cuando luces suéteres de cuello alto, bufandas o pañuelos. Logra el look dándole mucha textura al cabello, con una rizadora grande y polvos texturizadores. Cepíllalo hacia atrás y asegura la coleta en la nuca permitiendo que los mechones sueltos caigan sobre la cara. 2 de 10 Ver Todo Estilos cortos Joseph Maine es estilista de celebridades y cofundador de la firma de productos y herramientas para el cabello Trademark Beauty. Según él, el 2022 será el año para cortar. "Las mujeres están listas para un cambio y abiertas a un corte que requiere más mantenimiento", asegura. "Cualquier largura que vaya de la barbilla a la clavícula estará la moda y las veremos peinadas de todas las maneras, desde lacio y brillante hasta rizadas y con vida". 3 de 10 Ver Todo Anuncio Recogidos con raya partida Peinado favorito de supermodelos, la raya partida en el centro con el cabello recogido gana popularidad. "Hay algo más casual de cool girl si mantienes la raya incluso cuando tu pelo está recogido en alto", afirma Maine. Para conseguirlo un buen truco es separarlo en secciones. 4 de 10 Ver Todo Melena líquida Es difícil lograr ese efecto de movimiento acuático que busca todo el mundo a la vez que alisamos el cabello al extremo y le damos brillo. Maine recomienda utilizar un producto para suavizar y desenredar en un solo paso, y aceite de argán después del secado para lograr brillo extra y mantenerlo protegido. 5 de 10 Ver Todo Cobre Sienna Lorena Martinez es experta colorista en el salón Maxine de Chicago y según ella, este tono rojizo intenso y vibrante será uno de los favoritos de 2022. "Para conseguir el look aplica el tono en todo el cabello y luego haz mechas estilo balayage o tradicionales con papel de plata para añadir movimiento", explica Martinez. "Las mujeres de cabello más oscuro verán tonos rojizos castaños, las castañas claras y rubias se verán con un cobre más vivo". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chocolate cereza En este estilo se ven mechas muy cálidas donde los colores más suaves son variaciones del rojo (rosa, rojo y cobrizos) y se puede lograr con mechas o balayage sobre un fondo castaño intenso. "Funciona bien con capas y flequillo estilo cortina donde puedes añadir un toque extra de color alrededor de la cara" anota Martinez. "Se puede lograr con un mínimo de productos decoloradores así que es más sano para el cabello". 7 de 10 Ver Todo Franela de invierno Este look mantiene la dimensión del cabello a través de un color de fondo con mechones gruesos en otro color, como lazos que sobresalen entre la melena y alrededor del rostro. "Funciona bien con flequillos, capas que enmarcan la cara o decapados tradicionales que se completan con el contraste fuerte entre los colores", dice Martinez. 8 de 10 Ver Todo Balayage mariposa Para Rex Jimieson, también colorista en el salón Maxine de Chicago, es todo sobre la intensidad. "La alta definición y el fuerte contraste nos recuerdan a una mariposa", dice. "Pregúntale a tu experto en color por los tonos cálidos que más favorecen a tu piel y que resaltan tu tono natural de cabello". Un truco que nos da es "decolora y luego usa un tóner cálido para definir los mechones a la perfección". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rubios cálidos Tonos ricos que nos transportan a la naturaleza en esta combinación de mechas claras y oscuras. Para lograr este look "las mechas con papel de plata en rubios cálidos deberían ponerse en la parte alta" acota Jimieson. "Pregunta qué tonos cálidos te favorecen y no olvides que cuando hablamos de cálidos nos referimos a amarillo, rojo y naranja". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las tendencias en cortes, peinados y color de cabello que triunfarán este 2022 según los expertos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.