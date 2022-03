Belleza y poder: las tendencias del momento con tus celebridades favoritas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lourdes Stephen, poderosas Credit: People en Español ¿Quieres saber cuales serán los looks más populares para la primavera? Celebramos el Día Internacional de la Mujer con los looks divinos de estas mujeres poderosas. Empezar galería Ojos ahumados Rashel Diaz, poderosas Credit: People en Español Rashel Diaz nos mostró un maquillaje divino en tonos rosas. También la vimos llevar su cabello lizo y una manicura estilo francés. 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Rizos voluminosos Lourdes Stephen, poderosas Credit: People en Español Lourdes Stephen nos maravilló con su cabello ondeado lleno de vida y volumen que le realizó Marco Peña. Mariela Bagnato complementó el look con un labial rosa que le dio un toque femenino a su pantsuit verde. 2 de 5 Ver Todo Recogidos coquetos Kika Rocha, poderosas Credit: People en Español Nuestra directora de moda y belleza, Kika Rocha, modeló este peinado primaveral creado por Marco Peña con trenzas y ganchos decorativos. Su maquillaje clásico también fue creado por Mariela Bagnato. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Diva dorada Gaby Espino, poderosas Credit: People en Español ¡Gaby Espino demostró que un look fresco y natural nunca falla! Optó por colores neutros y su melena suelta. 4 de 5 Ver Todo Raya al medio Andrea Meza, Look del día Credit: People en Español Vimos a varias chicas luciendo su cabello partido a la mitad, entre ellas Miss Universo 2020, Andrea Meza. Aprendimos que la presentadora se realizó su propio maquillaje. ¡Qué talento! 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Belleza y poder: las tendencias del momento con tus celebridades favoritas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.