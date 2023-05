Conviértete en una auténtica sirena esta temporada con la tendencia mermaidcore Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic// Cortesía de las marcas Con el estreno de La sirenita a finales de mes y la subida de temperaturas, todo lo relacionado con la estética de estos fascinantes seres mitológicos está de moda. Detalles de conchas, tonos azules y coral, brillos... sumérgete en la tendencia mermaidcore con estas propuestas. Empezar galería Bikini perlado Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Como buena sirena la ropa de baño es bien importante y este bikini con efecto conchas y tirantes de perlas nos ha fascinado. Incluso puedes usar el top lejos del agua como parte de tu look. Bikini con braguita de talle alto, de Make Me Chic. $25.99. amazon.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Manicura de arrecife Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía La colección Splash of Color está inspirada en la nueva película de Disney The Little Mermaid e incluye seis colores relacionados con el mar, perfectos para la temporada. Este bonito coral favorece a todos los tonos de piel y es un básico para el verano. Esmalte Corally Ivited, de Morgan Taylor. $9.50. amazon.com 2 de 10 Ver Todo Extra de brillo Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Puedes usar esta fina purpurina en el cabello para lograr un peinado con destellos iridiscentes. Su aplicador de punta fina facilita crear diseños únicos y se elimina fácilmente con champú. ¡Da rienda suelta a tu imaginación! Extraaa Hair Glitter, de Trademark Beauty $15. amazon.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Efecto wow Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Si quieres convertirte en una sirena de tierra, tienes que incluir esta chaqueta en tu clóset. Confeccionada con un tejido exclusivo de lentejuelas iridiscentes en tonos verdes y azules, ¡atraerás todas las miradas! Blazer modelo Karla, de Nadine Merabi. $136. nadinemerabi.com 4 de 10 Ver Todo Ondas marinas Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Logra la melena de sirena de tus sueños con esta tenaza diseñada con cerámica turmalina y tres cilindros por placa, que calientan el cabello de manera uniforme y le dan forma a tus ondas o rizos en segundos a la vez que reducen el frizz. Catch the wave deep Beach Waver, de Hairitage. $39.94. walmart.com 5 de 10 Ver Todo Inspiración madreperla Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Seguro que Ariel luciría estos pendientes inspirados en conchas, con siluetas náuticas en acetato de efecto nacarado y cristales azules. Mother of Pearl Shellona Button Earrings, de Lele Sadoughi. $125.lelesadoughi.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Uñas naúticas Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Este tono metalizado que cambiad de turquesa oscuro a un color esmeralda según le da la luz, crea un efecto hipnótico y se presenta en un set con el esmalte en el y también laca de uñas regular. Duo Perfect Match Gel Polish & Nail Lacquer Duo, en Metallux Siren Song, de LeChat. $17.58. amazon.com 7 de 10 Ver Todo Aire inocente Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Este top corto de tul con lentejuelas en tonos acuáticos pastel se convertirá en la prenda estrella de tus looks más festivos. ¡Aprobado para sirenas! Top Miami Nights, de Intimissimi. $39. intimissimi.com 8 de 10 Ver Todo Brillo diamante Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Su fórmula gel-polvo con mica plateada ultrafina suspendida en una base transparente, te dará un brillo increíble, como si usaras polvo de diamante. Además de en el rostro, puedes utilizarlo como sombra de ojos o en los labios para un look único. Diamond Bounce Highlighter, de Lottie London. $9.50. walmart.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bosque marino Tendencia sirena Mermaidcore Credit: Cortesía Estas sandalias de pala decoradas con abalorios nos han recordado a las algas marinas cuando las mueve la corriente. Además de cómodas, son muy versátiles. Si las sirenas tuvieran pies, ¡seguro que las lucirían! Beaded Slides, de H&M. $39.99. hm.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

