Colores vivos y pantalones anchos: inspírate con las tendencias primaverales del momento

Poderosas, tendencias, Lourdes Stephen, Gaby Espino, Ana Jurka Credit: People en Español

En nuestro evento Poderosas Live, vimos a las celebridades y empresarias llevando atuendos llenos de color, perfectos para la próxima temporada. ¡Copia estos looks fabulosos!

Emily Estefan

Emily Estefan, poderosas Credit: Ciro Gutiérrez/@ciroinfocus

La artista fue fiel a su estilo característico con este pantsuit de diseño moderno en tono rosa y botas de plataforma.

Jessica Carrillo

Jessica Carrillo, poderosas Credit: People en Español

Optó por una de nuestras combinaciones de color favoritas– rosa y rojo. Complementó su blazer con detalles rojos con una blusa y zapatos a juego.

Andrea Meza

Andrea Meza, Poderosas Credit: People en Español

Miss Universo nos maravilló con su propuesta verde limón elegida por su estilista, Reading Pantaleón. Le dio un toque sensual al look con un body negro de escote atrevido.

Lourdes Stephen

Lourdes Stephen, poderosas Credit: People en Español

Llevó un pantsuit verde monocromático muy a su estilo con un crop top y un cinto grueso que marcó su talle.

Gaby Espino

Gaby Espino Credit: People en Español

Modificó la tendencia para asentar su estilo personal con un conjunto azul pálido de pantalón y crop top.

Ana Jurka

Ana Jurka, poderosas Credit: People en Español

Brilló con esta propuesta en tonos amarillos neón, desde su camisa de mangas largas hasta sus stilletos.

Gaby Trujillo

Gaby Trujillo, Alamar Cosmetics, poderosas Credit: People en Español

La creadora de Alamar Cosmetics optó por un sastre azul cielo y una blusa blanca al estilo corsé que contrastó a la perfección con su melena pelirroja.

