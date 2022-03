La hermosa tendencia de primavera que no puede faltar en tu clóset Esta se convertirá en la favorita de las chicas que les gusta lo clásica y romántico. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primavera está en pleno apogeo y gracias a que la pandemia esta vez nos está dando tregua, podremos disfrutar más esta temporada tan bella con más plenitud y libertad. En esta, la llamada época de las flores, son varias las tendencias que llegaron y que ya todas las fashionistas están llevando, siendo una de ellas la de los colores fuertes como el fucsia y el verde neón. También hay otra tendencia que tiene muy entusiasmada a las chicas que prefieren los looks clásicos y femeninos con un toque de sensualidad. En las pasarelas de primavera/verano 2022 de diseñadores como Erdem y Giambattista Valli, vimos a las modelos con looks que incluían románticas faldas midi en corte A, combinadas con crop tops. Así es que, si quieres estar muy a la moda y arrancar miradas dónde quiera que llegues, tienes que hacer espacio en tu clóset para unas nuevas faldas midi y coquetos tops. Lo mejor es que, si bien ahora están muy in, estas prendas son muy clásicas y las vas a poder usar en temporadas venideras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erdem, tendencias de primavera Credit: Estrop/Wireimage Giambattista Valli, tendencias de primavera Credit: Peter White/Getty Images) Tendencias de primavera 2022 Credit: Cortesía Ruffled Rib Top, de Zara. $17.90. zara.com Tendencias de primavera Credit: Cortesía Vintage Pleated Skirt, de Obbue. $24.99. amazon.com crop top, tendencias de primavera Credit: Cortesía Linen-Blend Crop Blouse, de H&H. $24.99. hm.com Tendencias de primavera Credit: Cortesía Wavy Texture Pleated Midi Skirt, de Chicwish. $42.90. chicwish.com Tendencias de primavera 2022 Credit: Cortesía Sandra Boho Crop Top Blouse with Floral Print, de Elise Stories. $48. elisestories.com tendencias de primavera 2022 Credit: Cortesía Ebullient Peony Jacquard Pleated Midi Skirt, de Chiwish. $49.90. chiwish.com Échale un vistazo a las opciones que encontramos y elige tus favoritas. Recuerda que ya vienen los brunchs entre amigas, los bautizos y eventos al aire libre, así es que tienes que tener tu armario listo para lo que se ofrezca.

