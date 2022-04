Esta primavera se lleva el cabello rojo, ¡inspírate con los looks de estas celebridades! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Getty Images Rubí pasión, castaño-pelirrojo, rubio fresa, tonos cobrizos... la amplia gama de rojos se refleja en nuestras melenas esta temporada. Si no sabes por cuál decidirte, mira cómo lo lucen las famosas. Empezar galería Anitta Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Pascal Le Segretain/ Getty Images La cantante brasileña comenzó el 2022 con este tono rojo castaña en su melena manteniendo su cabellera marrón chocolate en las raíces. Una combinación que nos encanta. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Zendaya Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic Parece que a la intérprete le sedujo el tono que luce su personaje en Spiderman, y adoptó como propio este ton canela que presume en su cabello y sus cejas. 2 de 10 Ver Todo Kendall Jenner Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: SAVIKO/ Gamma-Rapho La modelo debutó este tono caldero durante la Semana de la Moda de Milán, dejando atrás su melena morena. Un color que combina muy bien con su piel clara. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sophie Turner Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Pascal Le Segretain/ Getty Images Después de haber experimentando con diferentes tonos de rubio, la protagonista de Game of Thrones se fundió con su personaje, Sansa Stark, y ahora ha vuelto a abrazar el rojo. Eso sí, una tonalidad más oscura que la que ha lucido previamente. 4 de 10 Ver Todo Gigi Hadid Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Thierry Chesnot/ Getty Images Hace poco que ha regresado al rubio platino pero la modelo fue de las primera en apuntarse a la tendencia del rojo oscuro con su tono teja que desfiló en su reincorporación a las pasarelas tras ser mamá. 5 de 10 Ver Todo Lourdes León Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Karwai Tang/ Getty Images La hija de Madonna hizo gala de su larguísima melena en la fiesta de Vanity Fair llena de mechas pelirrojas en diferentes tonos. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sydney Sweeney Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Frazer Harrison/ Getty Images La actriz de Euphoria ha cambiado su rubio habitual por un color strawberry blonde lleno de matices y con las puntas más claras, que nos ha fascinado. 7 de 10 Ver Todo Rosalía Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Instagram Rosalía Mucho más extremista, la cantante española en uno de los temas de su último trabajo Motomami aparece con este rojo intenso manteniendo sus raíces oscuras. 8 de 10 Ver Todo Barbie Ferreira Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Rich Fury/VF22/ Getty Images Otra de las que se ha sumado al tono canela de la temporada es la actriz y modelo de raíces brasileñas. Un color burdeos con muchos matices que nos ha arrancado suspiros. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Phoebe Dynevor Famosas que se han teñido de pelirrojo Credit: Amy Sussman/ WireImage A la protagonista de la primera temporada de Bridgerton (Netflix) un show que crea tendencia en la moda y la belleza, le queda de perlas este tono cobre brillante dentro y fuera de la pantalla. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

