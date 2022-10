De la pasarela a las celebridades, vuelve la moda de llevar mocasines con calcetines blancos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: Splash News/The Grosby Group// The Image Direct/The Grosby Group // Dominique Charriau/Getty Images for Miu Miu Primero fueron los desfiles de marcas como Valentino o Miu Miu los que retomaron este estandarte de las estética preppy. Ahora las famosas lo llevan a todas horas. Prepara tu clóset para este dúo de mocasines y calcetines e inspírate en estas celebs para combinarlo a la última. Empezar galería Ana de Armas Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: Dominik Bindl/Getty Images La cubanoamericana se vio realmente adorable con este suéter azul celeste con puntillas y lazo, minifalda y mocasines con los calcetines bajados. Un look de niña buena total, clásico e infalible. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Maluma Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: Rodrigo Varela/Getty Images El mocasín era en los años 90 un zapato masculino, así que no es de extrañar que los sigan usando. El colombiano, siempre transgresor en la moda, eligió unos con adornos de perlas para combinar con un traje sastre de pantalón corto. 2 de 8 Ver Todo Camila Cabello Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: The Image Direct/The Grosby Group ste estilo de zapato es ideal para crear un look de "working girl" como la cantante, quien combinó los suyos de plataforma, con minifalda de raya diplomática, camisa, suéter y bolso rígido de asa corta. Le dio su toque personal y desenfadado con coloridas pinzas en el cabello. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Eiza González Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: The Image Direct/The Grosby Group Muy original, la actriz apostó por lucir este modelo de Prada con plataforma chunky con un atuendo muy deportivo. Pantalones de cintura elástica y crop top que a la mexicana le sientan como un guante. 4 de 8 Ver Todo Bella Hadid Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: Splash News/The Grosby Group Con un aire muy retro, la modelo parecía salida de otra época al combinar una minifalda de cuadros con una chaqueta fina de cremallera y mmocasines bicolor, con calcetín blanco. 5 de 8 Ver Todo Hailey Bieber Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: The Image Direct/The Grosby Group También de Prada son los que calzó la modelo para pasear por Nueva York. Muy ecléctica, la esposa de Justin Bieber tomó prendas de la estética formal, como un chaleco, pero lo usó sin nada debajo, con minifalda y chaqueta de cuero oversized. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Irina Shayk Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: Michael Stewart/Getty Images for DKNY No siempre tenemos que usarlos con minifalda, la modelo rusa da cátedra de estilo al presumir pierna con un short de cintura alta, sobrecamisa y el calzado más trendy con calcetines cortos. 7 de 8 Ver Todo Camille Razat Tendencia moda de pasarela a celebridades mocasines con calcetines Credit: Dominique Charriau/Getty Images for Miu Miu En su versión más colegiala, la actriz de Emily in Paris compensó una minifalda muy corta con unas calcetas por encima de la rodilla. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

