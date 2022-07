Luce shorts como una celebridad y súmate a la tendencia más hot del verano Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luce shorts como una celebridad Credit: Instagram(2)/ Getty Images Cómodos, frescos y con mucho estilo. Desde el clásico de mezclilla hasta los modelos con pinzas, los pantalones cortos están a al última. Inspírate con estas famosas para saber cómo combinarlos. Empezar galería Adamari López Luce shorts como una celebridad Credit: Instagram Una silueta de shorts muy favorecedora son los de tiro alto como los que luce la conductora. Con un aire muy marinero en blanco con botones dorados, le dio un toque coqueto con la original blusa lila con la que los conjuntó. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Karla Martínez Luce shorts como una celebridad Credit: Instagram La presentadora le dio un aire muy bohemio al clásico short de mezclilla combinándolo con un chaleco transparente, botas de cowboy y sombrero. 2 de 10 Ver Todo Ana Jurka Luce shorts como una celebridad Credit: Instagram La periodista lució este original traje de chaqueta corta con solapas satinadas en azul cielo y una falda pantalón que le hacía ver profesional y moderna. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ana Bárbara Luce shorts como una celebridad Credit: Instagram La cantante mexicana ama presumir su estupenda silueta en modelitos súper cortos como este pantalón. Inspírate con su conjunto en bloques de color con chaqueta a juego y top en contraste. 4 de 10 Ver Todo Andrea Meza Luce shorts como una celebridad Credit: Instagram ¿Shorts para ir arreglada? ¡Por qué no! La exrreina de belleza apostó por este conjunto de chaqueta y minipantalón en brillos morados demostrando que son ideales para salir de fiesta. 5 de 10 Ver Todo Dua Lipa Luce shorts como una celebridad Credit: Instagram Para disfrutar de un caluroso día en Positano, Italia, la cantante se enfundó en este conjunto de punto con rayas neón con un aire muy retro. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Luce shorts como una celebridad Credit: Instagram La reportera jugó al despiste con este diseño que de perfil parece una minifalda pero es un short y presumió pierna con este diseño beige creando un armonioso conjunto bicolor. 7 de 10 Ver Todo Anne Hathaway Luce shorts como una celebridad Credit: Daniele Venturelli/ Getty Images Una manera de elevar el look con shorts es combinarlos con una blusa XXL a modo de camisa-capa, como hizo la actriz para una fiesta de la firma de joyería Bulgari, donde deslumbró con este set amarillo de Valentino. 8 de 10 Ver Todo Vanessa Hudgens Luce shorts como una celebridad Credit: Arnold Jerocki/ Getty Images En una versión más larga, estilo bermuda, con tejido de traje y cintura elástica, estos pantalones de Miu Miu que llevó la actriz son la alternativa perfecta al clásico traje. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bella Hadid Luce shorts como una celebridad Credit: Gotham/ GC Images Los famosos pantalones de ciclista que este año volvieron con fuerza no son solo para hacer ejercicio. La supermodelo los luce con una chaqueta medio desabrochada dándoles un aire sensual y casual a la vez. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Luce shorts como una celebridad y súmate a la tendencia más hot del verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.