Estampado animal: toma nota de cómo las famosas lucen la tendencia esta primavera Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia estampado animal famosas Credit: Edward Berthelot/Getty Images/ Instagram (2) El estampado animal es un clásico que nunca muere, pero se reinventa. Toma nota de qué prendas, siluetas y combinaciones visten estas celebridades para lucir la tendencia con éxito. Empezar galería Francisca Tendencia estampado animal famosas Credit: Instagram La conductora sacó su lado más salvaje con este minivestido camisero de leopardo que combinó con un cinturón ancho para marcar cintura y botines acharolados. Además, adornó su cabello con una cinta del mismo estampado. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Tendencia estampado animal famosas Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La empresaria acaparó todas las miradas con este ceñido traje de serpiente estilo corsé acordonado en el frente de Dolce & Gabbana, y gargantilla a juego, para presentar su colaboración con los diseñadores en la Semana de la Moda de Milán. 2 de 11 Ver Todo Zendaya Tendencia estampado animal famosas Credit: Edward Berthelot/Getty Images En la Semana de la Moda de París, la actriz apostó por presumir pierna con este animado set de Louis Vuitton con estampado de cebra, pero en beige y negro, con shorts y chaqueta estampados y botas altas a juego que vistió con un brasier negro debajo. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Jessica Alba Tendencia estampado animal famosas Credit: Dave Benett/Getty Images La empresaria eligió este abrigo vestido de estampado pitón con originales zapatos de Stella McCartney, para sentarse en primera fila del show de la diseñadora en la Semana de la Moda de París. 4 de 11 Ver Todo Laura Bozzo Tendencia estampado animal famosas Credit: Instagram La conductora peruana se suma a las tendencias sin importarle las críticas y a sus 70 años la vimos con este total look de leopardo con pantalones y chaqueta de leopardo, con motas más pequeñas y una raya roja en los laterales, que combinó con un top con un estampado más grande y botines rojos. 5 de 11 Ver Todo Chiky Bombom Tendencia estampado animal famosas Credit: Instagram La presentadora modeló esta camiseta de un solo hombro con estampado de serpiente, con una minifalda de textura piel en tono mostaza oscuro y tacones nude. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Becky G Tendencia estampado animal famosas Credit: Backgrid/The Grosby Group Con las manos bien metidas en los bolsillos para no mostrar si lleva o no el anillo de compromiso, tras el escándalo con su prometido, la intérprete mexicoamericana reapareció en Los Ángeles con esta minifalda de mezclilla con estampado de leopardo y una chamarra a juego. Nos encanta el efecto lavado de las prendas, de aire utilitario. 7 de 11 Ver Todo Anne Hathaway Tendencia estampado animal famosas Credit: Marc Piasecki/WireImage El leopardo es uno de los estampados más populares y la actriz lo llevó al extremo con estas medias joya, minivestido con pedrería, zapatos y clutch de Valentino Haute Couture. 8 de 11 Ver Todo Katie Holmes Tendencia estampado animal famosas Credit: Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images En el desfile de Michael Kors en la Semana de la Moda de Nueva York, la actriz optó por este pantalón de cebra ligeramente acampanado, que nos transmitió ciertas vibraciones psicodélicas, y que combinó acertadamente con suéter y chaqueta negros. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lola Índigo Tendencia estampado animal famosas Credit: Manny Hernandez/Wireimage La cantante española dijo presente en la última entrega de Premio Lo Nuestro con este vestido lencero con estampado de leopardo satinado y detalles de encaje, ideal para cualquier fiesta. 10 de 11 Ver Todo Rihanna Tendencia estampado animal famosas Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation En la rueda de prensa previa al Super Bowl, la cantante presumió pierna con este vestido gris con grandes aberturas con estampado de serpiente y una moderna chaqueta de piel en dos texturas de Alaïa, combinado con sandalias con tiras de pitón de Gianvito Rossi y llamativos aretes de Maria Tash. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Estampado animal: toma nota de cómo las famosas lucen la tendencia esta primavera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.