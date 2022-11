Tendencia: vestidos con capucha, la nueva obsesión de las celebridades Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Backgrid UK/The Grosby Group// Dia Dipasupil/Getty Images// Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Las capuchas ya no son dominio exclusivo de las prendas de sport. Balmain, Versace, Tom Ford o Saint Laurent son algunas de las firmas que presentaron prendas con capucha entre sus propuestas de otoño, una tendencia que las famosas han abrazado con fuerza hasta en las ocasiones más elegantes. ¡Inspírate con sus looks! Empezar galería Gigi Hadid Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La modelo presumió pierna con este conjunto de top con escote profundo y detalles de látex, y minifalda con flecos del mismo material de Versace, para asistir a una fiesta en Milán. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Natalia Bryant Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Este diseño de corte sirena con cuerpo drapeado en color salmón de Tom Ford fue la elección de la hija de Kobe y Vanessa Bryant para asistir a la entrega de premios CFDA Fashion Awards. 2 de 12 Ver Todo Kate Moss Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Dia Dipasupil/Getty Images Como una diosa, la modelo asistió a una entrega de premios con este vestido color oro con cuerpo drapeado y falda semitransparente firmado por Saint Laurent que combinó con llamativas joyas. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Katie Holmes Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Así de sobria vimos a la actriz, con este diseño de manga larga negro de Tom Ford confeccionado en tejido satinado, que lució para asistir a un desfile en Nueva York. 4 de 12 Ver Todo Karlie Kloss Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Edward Berthelot/Getty Images Desde las calles de París, la modelo nos inspira para lucir una blusa con capucha con pantalón de tiro alto y cinturón tipo corsé. 5 de 12 Ver Todo Addison Rae Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Kevin Mazur/WireImage La estrella de las redes también dijo presente en los CFDA Fashion Awards con este minivestido vintage de Gareth Pugh en color metálico con una voluminosa cola negra. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lori Harvey Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Una combinación interesante entre vestido largo y sudadera deportiva es este maxivestido de Greg Lauren que la modelo eligió para una premiere en Los Ángeles. 7 de 12 Ver Todo Taylor Hill Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images Nos encanta este look monocromático en azul eléctrico de Tom Ford que la modelo presumió en Nueva York, con falda a la rodilla de vinilo, top y chaqueta con capucha que combinó con sandalias de plataforma en el mismo tono. 8 de 12 Ver Todo Ugbad Abdi Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Con un aire místico, la modelo portó este vestido holgado de lentejuelas doradas con manga larga y cinturón, encima de un top negro también con brillos y medias opacas de Michael Kors en los CFDA Fashion Awards. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Grace van Patten Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images La chaquetilla satinada en color esmeralda que lució la actriz en la alfombra de los CFDA Fashion Awards contrasta la riqueza del tejido con el corte de una prenda deportiva. El toque máximo de glamour lo puso la falda hasta los pies en el mismo tono joya. Todo de Tom Ford. 10 de 12 Ver Todo Verónica Echegui Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La actriz deslumbró en los premios Goya del cine español con este diseño blanco de gasa semitransparente de inspiración griega de Dior, con cinturón dorado. 11 de 12 Ver Todo Janelle Monáe Vestidos con capucha tendencia moda celebridades Credit: Gotham/Getty Images La actriz y cantante demostró que la capucha puede llevarse hasta en los eventos más glamorosos, como este diseño joya de Ralph Lauren que portó en la última gala del MET. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Tendencia: vestidos con capucha, la nueva obsesión de las celebridades

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.