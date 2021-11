¡Vuelven las mariposas! Se desata la fiebre por este símbolo de la década de los 2000 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Getty Images/ Instagram ¿Recuerdas cuando en los 2000 querías tener un top en forma de mariposa brillante? Después del regreso de los pantalones bajos, las mini minifaldas y el tanga a la vista, la moda mira una vez más a esta década y nos devuelve la mariposa. Primero las influyentes en las redes sociales, luego las celebridades y ahora las casas de moda llenan sus diseños con este versátil insecto. Empezar galería Símbolo intergeneracional Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Michael Orchs Archives/ Jeff Kravitz FilmMagic/ Kevin Mazur Getty Images En la entrega de los Grammy de 1974 Cher lució, en la que fue su primera aparición pública tras su separación, un icónico atuendo decorado con mariposas que simbolizaban su transformación. Christina Aguilera nos conquistó con este Versace en los Grammy del año 2000 y Dua Lipa le rindió homenaje a la cantante de raíces ecuatorianas con otro modelo de la casa italiana este 2021. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Versace alado Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Dave Benett Hulton Archive/ Jeff Kravitz FilmMagic/ Instagram El diseño plateado con una gran mariposa rosa en el pecho y otra con alas azules y lilas en la falda que Aguilera portó en el año 2000, pertenece a la colección que Versace presentó en 1999 y que la modelo Naomi Campbell presumió en un evento de la firma. Para la fiesta de después de los Grammy 2021, Dua Lipa se cambió a una versión más corta del mítico traje. 2 de 10 Ver Todo Versión sexy Tendencias moda mariposas año 2000 Credit: Kevin Mazur WireImage/ Lee Celano WireImage En el año 2000, para un concierto homenaje a Diana Ross, Mariah Carey combinó este top de brillos de Emanuel Ungaro con pantalones de mezclilla, una de las mezclas que hoy más se estila. El mismo que utilizó Salma Hayek en la portada de una revista. En 2003, la socialité Paris Hilton posaba con estas maripositas estratégicas en una fiesta. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Auténtica fanática Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Instagram Dua Lipa Las mariposas que lució en la entrega de los Grammy en el after-party no han sido las únicas que ha presumido la cantante, a quien le hemos visto este insecto ¡hasta en una bata! Aunque sin duda su prenda favorita son los tops originales con este animal como protagonista. 4 de 10 Ver Todo Influyentes de moda Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Instagram (2)/ Don Arnold WireImage La cantante Olivia Rodrigo posaba hace unas semanas con este top de lentejuelas en unas imágenes con estética retro y la rapera Saeweetie optó pro uno muy similar en tonos rosados para celebrar su cumpleaños. Por su parte, Zendaya no pasó inadvertida en la presentación de una película con este increíble vestido de Moschino. 5 de 10 Ver Todo Animalito versátil Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Instagram/ YouTube La modelo Bella Hadid, quien siempre luce a la última y fue una de las primeras en abrazar las tendencias Y2K (Año 2000), posó con un top con aberturas y pinzas en forma de mariposa, así como un anillo con este insecto. Rosalía acaba de anunciar que lanza nuevo disco en 2022, y en la probadita que nos ha dado la podemos ver cubierta de mariposas, animal que también forma el nombre de su canción Motomami. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gucci Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Steve Granitz FilmMagic En su más reciente colección, presentada en pleno Hollywood Boulevard, la firma italiana también le hace guiños a la tendencia. Lil Nas X y Olivia Wilde, invitados a la gala LACMA Art+Film, eligieron atuendos con mariposas presentes, él en el anillo y ella en un fabuloso traje de noche. 7 de 10 Ver Todo Blumarine Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: John Phillips Getty Images La firma italiana ha sido una de las que más emplea la mariposa en sus últimas colecciones: tops, pantalones, cinturones y hasta aretes y collares cuentan con el precioso insecto. "La mariposa se está convirtiendo en una especie de nuevo logotipo de Blumarine", declaró a Vogue el director creativo de la marca Nicola Brognano, "Versace tiene la medusa; nosotros tenemos la mariposa". 8 de 10 Ver Todo Chanel Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Stephane Cardinale - Corbis Para el próximo verano, la casa francesa nos presenta varios modelos inspirados en las alas y la silueta de las mariposas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sophia Webster Tendencia moda mariposas año 2000 Credit: Instagram Sophia Webster La diseñadora de accesorios británica Sophia Webster, utiliza la mariposa como recurso en muchos de sus zapatos, desde sandalias a botines, pasando por bailarinas, tenis y hasta diseños para niñas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Vuelven las mariposas! Se desata la fiebre por este símbolo de la década de los 2000

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.