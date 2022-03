Guantes largos, el accesorio más clásico que vuelve con fuerza ¡súmate a la tendencia! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia guantes largos Credit: Getty Images/ Cortesía Los hemos visto en las alfombras rojas, en las pasarelas, los llevan las celebridades, las influyentes y la prueba definitiva: los guantes largos han aumentado sus búsquedas en Google un 84% en los últimos meses. Hazte con este accesorio y conviértete en la más chic de cualquier evento. Empezar galería Las clásicas Tendencia moda guantes largos Credit: Paramount Pictures/John Kobal Foundation/Hulton Archive/Moviepix/ ¿Quién no recuerda la elegancia de Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Rita Hayworth? Estas actrices también lucieron guantes largos fuera de sus personajes y su estilo permanecerá para siempre en la memoria. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Consigue el look Tendencia moda guantes largos Credit: Cortesía Unos guantes satinados en color negro prácticamente combinan con todo ¡aunque no te lo creas! Guantes, de Savita. $10.99. amazon.com 2 de 11 Ver Todo Las prescriptoras Tendencia moda guantes largos Credit: Kevin Mazur/ Getty Images/Ricky Vigil M/ GC Images/ James Devaney Muchas celebridades ya se han sumado a la tendencia en las alfombras rojas y eventos que frecuentan. Desde Kim Kardashian con esos de cuero marrón chocolate, y los looks extremos de Balenciaga, a Demi Moore. ¿La última en lucirlo? La mexicana Salma Hayek en los SAG Awards. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Copia el look Tendencia moda guantes largos Credit: Cortesía Para lograr un efecto ligero como hizo Hayek, y a la vanguardia, estos de color rojo transparentes con diminutos corazones son perfectos. Guantes de rejilla Candy Hearts, de Savage x Fenty. $24.25. savagex.com 4 de 11 Ver Todo El street style Tendencia moda guantes largos Credit: Christian Vierig (2)/ Claudio Lavenia/ Getty Images Durante las Semanas de la Moda, en París, Milán o Nueva York hemos podido ver a muchas de las asistentes con este accesorio en muchos colores y texturas diferentes. 5 de 11 Ver Todo Consigue el look Tendencia moda guantes largos Credit: Cortesía Si eres de las que les gusta arriesgar en la moda, opta por un diseño diferente, como estos de encaje blanco, que le dará un aire único y glamoroso a tu atuendo. Guantes, de Campsis. $8.66. amazon.com 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Las estrellas de la música Tendencia moda guantes largos Credit: Kevin Winter/Getty Images/ Kevin Mazur/ MTA VMAs/Jason Koerner Beyoncé deslumbró al mundo con su conjunto de cuero con guantes -uñas incluidas- de Schiaparelli en los Grammy . Olivia Rodrigo para actuar en los premios VMA de MTV eligió un atuendo morado de Marc Jacobs con guantes anudados y Dua Lipa portó unos amarillo neón a juego con su enterizo en un concierto reciente en Miami, diseño de Balenciaga. 7 de 11 Ver Todo Copia el look Tendencia moda guantes largos Credit: Cortesía Estos de rejilla con diseños psicodélicos en tonos morados son pura fantasía, como toda una estrella del glam. Guantes, de Asos. $17.50. asos.com 8 de 11 Ver Todo En las pasarelas Tendencia moda guantes largos Credit: Peter White/Estrop (2)/ WireImage/ Victor Boyko En febrero y marzo se celebran las pasarelas de moda de Nueva York, Milán y París, que muestran lo que luciremos el próximo otoño invierno y los guantes largos han estado bien presentes en diferentes estilos: encaje, deportivos, coloridos... De izquierda a derecha: Valentino, Richard Quinn, Dior y Jil Sander. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Copia el look Tendencia moda guantes largos Credit: Cortesía Los guantes de cuero nunca pasarán de moda y en color camello son un clásico elegante y atemporal. Guantes, de Jil Sander. $188. farfetch.com 10 de 11 Ver Todo La prueba definitiva Tendencia moda guantes largos Credit: TikTok Si aún dudas de que los guantes largos, o guantes de ópera, no están de moda, los videos relacionados con ellos en TikTok suman cientos de miles de visualizaciones. ¿Te apuntas? 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

