El amarillo se vuelve tendencia, ¡atrévete con este intenso color! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión.

Flor de María Hace unos días vimos a la diseñadora peruana con este atuendo que nos conquistó. Un cárdigan largo y oversized con un sensual top de escote cruzado y pantalón de mezclilla. No faltaban los zapatos, también amarillos, de su propia colección.

Aire romántico
Este vestido midi de manga corta con pequeños lunares y detalles transparentes puedes utilizarlo tanto para la oficina como para salir a comer, según los accesorios que utilices. Vestido, de Who What Wear. $39.99.target.com

Acento neón
Los colores flúor llegaron para quedarse y aunque te parezca increíble son muy fáciles de lucir con otras prendas lisas en colores neutros o incluso estampadas si amas llamar la atención. Bolso cruzado con cadena Bcelyn, de Steve Madden. $98. stevemadden.com

Toque sutil
Si te gusta probar tendencias pero no te ves luciendo ropa amarilla prueba a incorporar tu color de una manera más sutil, como en tu manicura. Esmalte Golden Afternoon, de Orly. $9.50. orly.com

Danna Paola
Siempre a la vanguardia de la moda, la artista mexicana nos impactó con este atuendo colorblock protagonizado por sus pantalones de mezclilla pintados de intenso amarillo en el frente. Un color que también presume en su bómber.

Dulce insinuación
Este suéter fino queda bien en un conjunto casual pero también funciona para un evento más formal. Nos encanta la manga tres cuartos y la abertura en el escote. Suéter, de T Tahari. $20. nordstromrack.com

Pisando fuerte
Si no te gusta pasar desapercibida, completa tu look con estos tenis monocromáticos para un look de impacto. Zapatillas, de Zara. $69.90. zara.com

A por todas
¿Labial amarillo? ¡Por qué no! Mézclalo con otros tonos para crear colores únicos o solo si quieres volterar cabezas. Labial Viva Glam x Keith Haring, de MAC. $19. maccosmetics.com

Clásico renovado
Esta falda versátil con botones en la parte delantera podrás combinarla con facilidad con piezas que ya tengas en tu clóset. Falda con botones, de Shein. $16. shein.com

