Balletcore: las prendas inspiradas por el ballet son la tendencia más romántica esta primavera Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia moda balletcore Credit: Getty Images/ Cortesía Después del athleisure llega el balletcore: ropa cómoda pero con un punto de romanticismo y sofisticación. Maillots, faldas de tul, cárdigans de punto… prendas inspiradas por las bailarinas en tonos empolvados y siluetas femeninas. ¿Cómo incorporar la tendencia en nuestra vida diaria? Mira nuestras propuestas. Empezar galería En pasarela Tendencia moda balletcore Credit: Getty Images En muchos desfiles primavera/verano 2022 vimos toques de ballet: faldas de tul, siluetas ajustadas, corsés, volantes y prendas de punto que permiten libertad de movimiento son algunas de sus características. De izquierda a derecha: Armani, Givenchy y Chanel. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sueño romántico Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía Tal es el peso de la tendencia -además de verla en influencers y pasarela es una de las más buscadas en TikTok del momento - que Zara ha confeccionado una colección en colaboración con el New York City Ballet que cuenta con piezas perfectas para bailar, como maillots o piezas de punto que también sirven para el día a día, como este vestido con capas de tul. Vestido, edición limitada, de Zara. $119. zara.com 2 de 10 Ver Todo Pies de bailarina Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía Nada representa mejor la comodidad femenina que los zapatos planos de punta redonda, también llamados bailarinas. Estas de cuero en dos colores empolvados son un básico para tu clóset. Bailarinas Caroll, de Vionic. $119.95. vionicshoes.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Cisne negro Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía Las siluetas delicadas, los tejidos satinados y la inspiración lencera así como la presencia de corsés, son otras características de la tendencia. Vestido corsé, edición limitada, de Zara. $119.zara.com 4 de 10 Ver Todo Melena femenina Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía Recoge tu cabello con lazos satinados, tiras de tul o elásticos en tonos empolvados para sentirte como una bailarina sin necesidad de bailar. Este scrunchie con un gran lazo de raso es perfecto para abrazar la tendencia. Coletero, de The Hair Edit. $5.47. ulta.com 5 de 10 Ver Todo Punto cruzado Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía Entre práctica y práctica, las bailarinas se cubren con prendas de punto ligeras en colores básicos, fáciles de quitar y poner, que les permiten moverse con libertad. Cárdigan cruzado, de & Other Stories. $59. stories.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Detalles delicados Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía Los colores neutros y pastel, las flores, el tul... están presentes en las piezas balletcore como estos femeninos calcetines con flores bordadas que son el complemento más romántico. Calcetines, de Shein. $3. shein.com 7 de 10 Ver Todo Pieza icónica Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía Los bodies y maillots son prendas indispensables en el armario de una bailarina. Este elástico con escote profundo lo puedes lucir con pantalones de mezclilla de manera informal o con una falda para una ocasión más elegante. Body, de Mango. $59.99. shop.mango.com 8 de 10 Ver Todo Uñas de porcelana Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía En Estados Unidos se vende uno de estos esmaltes cada minuto. El perfecto nude, un rosa pálido con acabado brillante que luce bien en todos los tonos de piel. Esmalte Ballet Slippers, de Essie. $9. essie.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clásico renovado Tendencia moda balletcore Credit: Cortesía Las faldas de tul vuelven con fuerza, tanto en siluetas voluminosas estilo tutú, como con una caída más lánguida y romántica como esta del color balletcore por excelencia. Falda, de Topumt. $24.25. walmart.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

