Tendencia ojos con brillos, la última moda en maquillaje perfecta para las fiestas navideñas Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ojos con brillos tendencia belleza Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic// Instagram Las prescriptoras de belleza como Taylor Swift o Gigi Hadid ya las presumen. Las sombras de ojos brillantes, incluso looks exagerados con cristales o apliques, es la tendencia que querrás lucir ya, ideal para mostrar tu lado más festivo y elegante. Empezar galería Arcoíris de escarcha Ojos con brillos tendencia belleza Credit: Cortesía Se acabó el desorden a la hora de aplicar purpurina. Estos 21 colores de escarcha te permitirán crear los looks más deslumbrantes que se te ocurran. United Shades of Glitter, de Rude Cosmetics. $26.50. rudecosmetics.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Como diosa Ojos con brillos tendencia belleza Credit: Cortesía Con esta bella paleta trascenderás al Nirvana con un quinteto celestial. Esculpe, ilumina y da brillo con sus diferentes acabados. ¡Fascinante! Celestial Nirvana Eye Shadow Palette, en Nude Allure, de Pat McGrath Labs. $36. patmcgrathlabs.com 2 de 8 Ver Todo Espíritu fiero Ojos con brillos tendencia belleza Credit: Cortesía En esta paleta de 8 colores encontrarás tonos joya, matices de la tierra y brillantes metálicos inspirados por las guerreras de Wakanda. Black Panther Eye Shadow x 8 Palette, de MAC. $39. target.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Fiesta en tu mano Ojos con brillos tendencia belleza Credit: Cortesía Esta paleta curada por profesionales, combina nueve intensas sombras en colores cálidos y diferentes acabados que te permiten ser versátil y brillante. MOODSTRUCK Addiction Shadow Palette No. 10, de Younique. $52. youniqueproducts.com 4 de 8 Ver Todo Poesía romántica Ojos con brillos tendencia belleza Credit: Cortesía Luminosa y coqueta, esta mini paleta se convertirá en tu mejor amiga y sus seis tonos están tan pigmentados que puedes lucirlos solos o combinados. Se mezclan con mucha facilidad. Snap Shadows Mix & Match Eyeshadow Palette, en Rose, de Fenty Beauty. $14. fentybeauty.com 5 de 8 Ver Todo De otro mundo Ojos con brillos tendencia belleza Credit: Cortesía Esta brillantina compacta está suspendida en un gel transparente que mejora su adherencia y se desliza con suavidad por la piel, sin sensación pegajosa. Glitteratzi, en Moondust, de Hard Candy. $5.97. walmart.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diamante en bruto Ojos con brillos tendencia belleza Esta edición limitada incluye 12 tonos con polvo real de diamante, agrupados en conjuntos armonizados de tres, con los que conseguirás un brillo increíble e hipnótico. Instant Eye Palette, en Starry Eyes To Hypnotise, edición limitada de Charlotte Tilbury. $75. charlottetilbury.com 7 de 8 Ver Todo Armonía metalizada Ojos con brillos tendencia belleza Credit: Cortesía Cinco sombras versátiles que te permitirán crear looks de la mañana a la noche de una sola pasada y con acierto absoluto. Hypnôse 5-Color Eyeshadow Palette, en Bronze Absolu de Lancôme. $35. lancome-usa.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Tendencia ojos con brillos, la última moda en maquillaje perfecta para las fiestas navideñas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.