¡Viva Magenta! Incorpora ya el color del 2023 en tu maquillaje y adelántate a la tendencia Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Pantone El Instituto Pantone ha elegido el Viva Magenta como color del 2023. Un tono rojo intenso con matices azules, inspirado en la naturaleza, que expresa fuerza, valentía y optimismo. Un color empoderador y audaz que favorece a todos los tonos de piel. Empezar galería Besos jugosos Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Este labial con ingredientes humectantes, además de darte un toque de color, dejará tus labios suaves, brillantes y más rellenos. Colour Riche Plump and Shine Lipstick, en Wild Fig Plump, de L'Oréal Paris. $4.60. amazon.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rubor joya Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Juega con la intensidad de este colorete de textura ligera y suave que da un efecto luminoso y puedes extender con los dedos para un acabado impecable. Glow Play Blush, en Rosy Does It, de MAC Cosmetics. $33. maccosmetics.com 2 de 10 Ver Todo Mirada atrevida Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Expresa tu lado más audaz con esta sombra intensa que de una sola pasada llenará tus párpados de color con acabado mate. Single Eyeshadow, en Fatale, de Nars. $19. narscosmetics.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Uñas sofisticadas Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía La manicura es la manera más discreta de introducir este color en tu arsenal de belleza, y le dará a tus manos un efecto elegante y moderno. Esmalte Dare To Wear, en Berry Sassy, de Le Chat Nails. $5.50. lechatnails.com 4 de 10 Ver Todo Línea seductora Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Su fórmula cremosa se desliza con facilidad ayudándote a perfilar los labios y realzar sus curvas durante horas con acabado mate durante horas. Retractable Rouge Gel Lip Liner, en Dragon Fruit, de Sephora. $13. sephora.com 5 de 10 Ver Todo Espíritu artístico Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Conviértete en el centro de atención con este delineador líquido de acabado brillante, tan fácil de manejar y con un efecto tan intenso, que despertará el artista que llevas dentro Aqua Resist Color Ink 24HR Waterproof Liquid Eyeliner, en Pink Blaze, de Make Up Forever. $26. sephora.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Labios poderosos Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Este labial mate tiene un fórmula cremosa muy ligera, y abraza tus labios con sus ricos pigmentos llenándolos de color e ingredientes cuidados con tu piel. Lip Soufflé Matte Lip Cream, en Heroic, de Rare Beauty. $20. rarebeauty.com 7 de 10 Ver Todo Sonrojo natural Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Este rubor con acabado satinado está inspirado en los colores del Mediterráneo y queda muy natural, a menos que tu intención sea lucir un look exagerado que puedes crear aplicando más producto. Sunset Blush, en Malbec, de Vieve. $30. vieve.co 8 de 10 Ver Todo Reina del drama Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Si eres de las que ama voltear miradas con tus manicuras te encantará este fucsia con brillo. Un color luminoso y rico en el tono de la temporada. Esmalte de uñas Hollywood Collection, en 15 Minutes of Flame, de OPI. $11.49. amazon.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Intensidad versátil Viva Magenta color del año 2023 Pantone maquillaje Credit: Cortesía Esta crema, disponible en varios colores vivos, puedes usarla como delineador, sombra, rubor, crema para las cejas... ¡perfecta para causar impacto! Super Pomade, en Magenta, de KVD. $23. kvdveganbeauty.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

