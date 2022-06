¡Sin pudor! Las famosas aman mostrarse "desnudas" con estos arriesgados diseños Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería vestidos estampado desnudo Credit: Instagram/ Getty Images Olvídate de las transparencias, estos estampados que crean el efecto óptico de ir desnuda se han convertido en la última obsesión de las celebridades. Bienvenido el nuevo naked dress. Empezar galería Cardi B Para celebrar San Valentín, la rapera dominicana eligió este ceñido vestido de mezclilla con efecto desgastado e intrincado escote de la marca española Syndical Chamber. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Bella Thorne vestidos estampado desnudo Credit: Philip Faraone/ WireImage Syndical Chamber, proyecto del diseñador Sergio Castaño Peña, también firma este sensual modelo rojo con el que vimos a la actriz de ascendencia cubana y que han lucido otras estrellas como Iggy Azalea. 2 de 10 Ver Todo Kylie Jenner vestidos estampado desnudo Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic La empresaria levantó suspiros con este diseño de Balmain en tonos grises que creaba la ilusión de ser transparente. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Nathy Peluso La cantante argentina no dudó en sumarse a la tendencia con este vestido viral fruto de la colaboración entre la estilista Lotta Volkova y Jean Paul Gaultier. Un maxivestido de manga larga, disponible en varios tonos de piel, que se ha agotado. De esta colección también forma parte el polémico bikini que lució Kylie Jenner recientemente. 4 de 10 Ver Todo Gabrielle Union vestidos estampado desnudo Credit: Robert Camau/ GC Images La actriz portó este original diseño de Loewe que muestra el cuerpo de una mujer en actitud pin-up, con todo y tacones, e incluye un curioso brasier con forma de globos. 5 de 10 Ver Todo Miley Cyrus La cantante apostó por este set de camiseta y leggins de Sinead Gorey London en azul eléctrico que simula un cuerpo escaneado. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maisie Williams La actriz de Game of Thrones posó con un top en tonos rojos y violetas de la colección cápsula que la firma parisina Y/Project realizó junto a Jean Paul Gaultier, en la que además de camisetas diseñaron minivestidos, sets y otras prendas con el mismo estampado. 7 de 10 Ver Todo Chanel Terrero vestidos estampado desnudo Credit: Pablo Cuadra/ Getty Images La cantante española presumió otro de los diseños de Syndical Chamber que ha tenido mucho éxito y que es este vestido con el efecto de que la tela está mojada y pegada al cuerpo. 8 de 10 Ver Todo Young Emperors Esta pareja francesa de influencers que siempre posa con atuendos coordinados, también es fanática de la firma Syndical Chamber. Aunque los hemos visto modelar varios diseños, este en tonos grises con cuadrícula y efecto tridimensional es de los más recientes y diferentes. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio SZA vestidos estampado desnudo Credit: Instagram La cantante se mostró encantada con su vestido trampantojo de la firma portuguesa Constança Entrudo. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

