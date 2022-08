Cómo llevar un vestido lencero según las celebridades ¡un look perfecto para cualquier ocasión! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería slip dress famosas vestido lencero Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images/ Instagram/ Carlos Alvarez/WireImage El slip dress o vestido lencero, normalmente de tirantes y confeccionado en tejido satinado, da el salto del dormitorio a la calle y se convierte en una opción para la noche y por qué no, para el día. ¡Inspírate con los looks de estas famosas! Empezar galería Eva Longoria slip dress famosas vestido lencero Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images La actriz y productora presumió su trabajada silueta con este vestido largo en color durazno, que usó para salir a cenar por Los Ángeles con sandalias minimalistas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Villalobos slip dress famosas vestido lencero Credit: Instagram La colombiana quien siempre viste a la última moda, nos deleitó con este minivestido azul eléctrico de corte asimétrico que dejaba al aire sus fabulosas piernas. 2 de 9 Ver Todo Rita Ora slip dress famosas vestido lencero Credit: Splash News/The Grosby Group Realmente parece que la cantante salió a pasear por Madrid con un camisón, pero nos encanta cómo combinó el vestido satinado con detalles de encaje, con gorra y llamativas zapatillas deportivas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Letizia slip dress famosas vestido lencero Credit: Carlos Alvarez/WireImage Siempre elegante, la reina eligió este asequible vestido satinado largo de inspiración lencera para asistir a un festival de cine en Mallorca. 4 de 9 Ver Todo Addison Rae slip dress famosas vestido lencero Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images La actriz parecía una diosa en la entrega de los Grammy de este año con su diseño de corte sirena blanco satinado hasta los pies que combinó con pulseras rígidas plateadas. 5 de 9 Ver Todo Olivia Rodrigo slip dress famosas vestido lencero Credit: Gotham/GC Images La joven cantante se suma a la moda de sacar la lencería a la calle con este minivestido negro con copas de encaje que lució con zapatos de vestir y calcetines blancos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Danna Paola slip dress famosas vestido lencero Credit: Instagram La cantante asistió a una fiesta muy sensual, con un diseño muy corto en satín marrón, escote en pico y detalles drapeados que acompañó de una chaqueta de cuero. 7 de 9 Ver Todo Simone Ashley slip dress famosas vestido lencero Credit: Darren Gerrish/WireImage for Ralph Lauren Así de sencilla y elegante vimos a la actriz de Bridgerton (Netflix) con este diseño azul marino y zapatos blancos. 8 de 9 Ver Todo Nicky Hilton slip dress famosas vestido lencero Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Cuando llega el otoño o en las noches más frescas, puedes combinar tu slip dress con una chaqueta y seguir usándolo en todas las temporadas. Las de cuero como la que lleva la socialité, crean un bonito contraste de texturas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

