La sexy tendencia del breastplate que aman las famosas y triunfa en todos los eventos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia breastplate famosas Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation/Instagram/Chepe DeVillegas Originalmente una armadura para proteger el torso, los breastplates o corazas de pecho tienen un matiz erótico y empoderador al marcar con todo detalle la silueta femenina. Es difícil incorporarlo a nuestro estilo diario pero ha conquistado a famosas como Rihanna, Lele Pons o Clarisa Molina. Empezar galería Clarissa Molina Tendencia breastplate famosas Credit: Gabe Ginsberg/FilmMagic// Chepe DeVillegas No una, sino dos piezas espectaculares creadas por Kevin Rojas lució la presentadora en la última edición de los Latin American Music Awards. El primero en color rojo sangre con efecto celofán, y otro dorado bajo un vestido negro transparente. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lele Pons y Hannah Stocking Tendencia breastplate famosas Credit: Instagram El dinámico dúo se colocó entre las mejor vestidas del Festival de Coachella con estas piezas de Jacque Label, una en plateado y otra en dorado, con efecto derretido. 2 de 8 Ver Todo Rihanna Tendencia breastplate famosas Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation La cantante sorprendió con su atuendo durante su actuación en el Super Bowl con esta pieza roja acharolada de Loewe con la que reveló al mundo que está a la espera de su segundo hijo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Anitta Tendencia breastplate famosas Credit: Amy Sussman/Getty Images for dcp Fiel a su estilo hiper sexy, la cantante lució este diseño con peplum en color metálico, un modelo vintage de Issey Miyake para posar con su galardón en los American Music Awards en noviembre de 2022. 4 de 8 Ver Todo Chiara Ferragni Tendencia breastplate famosas Credit: Daniele Venturelli/Getty Images En febrero, la italiana presentó el festival de Sanremo luciendo varios vestidos muy innovadores, algunos incluso polémicos, como este diseño de Schiaparelli -famosa por sus pechos joya- con medio torso esculpido en dorado. 5 de 8 Ver Todo Sydney Sweeney Tendencia breastplate famosas Credit: Karwai Tang/WireImage La actriz de Euphoria asistió a una fiesta con este traje de LaQuan Smith que incluía un breastplate plateado con escote profundo y pezones marcados. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Wilde Tendencia breastplate famosas Credit: Michael Tullberg/FilmMagic La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst firma este elegante vestido negro con un corsé de cuero dorado encima que la directora lució en una premiere en Los Ángeles. 7 de 8 Ver Todo Zendaya Tendencia breastplate famosas Credit: Taylor Hill/Getty Images En 2020 esta tendencia que tiene una larga trayectoria en el mundo de la moda comenzó a resurgir cuando la actriz posó con este diseño fucsia de Tom Ford. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

