El cuero, tejido estrella del otoño ¡llévalo como una celebridad! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Cortesía Alex Tamargo/ Instagram(2)/ Robert Kamau/GC Images Las prendas de piel, o efecto piel, son un básico de armario de otoño. Cuando bajan las temperaturas, pero no hace demasiado frío, es el momento ideal para lucir piezas de este material tan versátil. Toma nota de las últimas tendencias y cómo las llevan las famosas. Empezar galería Danna Paola Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Instagram La mexicana nos deleita a menudo con atuendos muy sexy, como este corsé de cuero con aires bondage, encordado en la parte delantera que combinó con un pantalón bajo y una original pieza con aberturas en las mangas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kourtney Kardashian Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Instagram La mayor de las Kardashian tiene muchas piezas de cuero que luce sobre todo desde que contrajo matrimonio con Travis Barker el año pasado. Esta chaqueta de corte masculino oversized, es perfecta para contrastar con otras prendas más femeninas como un minivestido o tacones. 2 de 8 Ver Todo Ángela Aguilar Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Instagram La joven cantante se ha apuntado a la tendencia en su versión más clásica rock, con unos pantalones ajustados con los que la vimos tras bambalinas y que llevó con botas y camiseta en un total look negro. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Stephanie Salas Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Instagram La influencer nos recuerda a una moderna gatubela con este conjunto de pantalón de cintura alta y una camisa de cuero, una de las prendas que este año pisa fuerte, con el cuerpo estructurado. 4 de 8 Ver Todo Gigi Hadid Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Robert Kamau/GC Images La típica biker evoluciona hacia modelos más modernos que apuestas por cremalleras laterales. Al más puro estilo motomami, la modelo salió a cenar con este conjunto marrón y negro con franjas reflectantes en la cazadora de mangas anchas y cuerpo entallado. 5 de 8 Ver Todo Dua Lipa Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Instagram La cantante siempre da lecciones de estilo y aunque la hemos visto modelar diferentes atuendos negros, desde minivestidos a chaquetas, nos quedamos con este vestido largo de hombros caídos y con tremenda abertura en la falda que combinó con botas hasta el muslo. Una versión sensual de Matrix. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Andreas Rentz/Getty Images ¡No todo el cuero es negro! La reina se vio muy elegante con este conjunto de cuero de napa en rojo. De silueta clásica, la chaqueta sin solapas y la falda lápiz, rejuvenecen al estar confeccionadas en este tejido. 7 de 8 Ver Todo Alix Aspe Cuero tejido estrella otoño llévalo como celebridad tendencia Credit: Cortesía Alex Tamargo via Alix Aspe No podía faltar una minifalda de cuero. Si la combinas con un top sexy con aberturas, como la presentadora, te queda un look ideal para la noche, pero también la puedes combinar con un suéter de punto y llevarla de día. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El cuero, tejido estrella del otoño ¡llévalo como una celebridad!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.