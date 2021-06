Esta es la tendencia más cómoda de la temporada, y no querrás dejar de usarla este verano Así son estos vestidos todoterreno que funcionan muy bien para cualquier evento Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta las chicas más glamorosas lucieron sus pijamas y su ropa deportiva más cómoda y cool mientras trabajaban desde la casa. Estos conjuntos fabulosos eran perfectos para esta circunstancia, pero ya que empezamos a regresar a la vida normal, tenemos que dejar atrás esos atuendos. Sin embargo, no hay que olvidarse de la comodidad. Si no quieres ponerte tus jeans más incomodos aquí están estas opciones que te sirven hasta para dormir. Una de las modas más populares del momento en las redes es la de los vestidos inspirados en los camisones de noche. Estos trajes fabulosos no son como cualquier bata de casa, si no que sus diseños están inspirados en vestidos románticos de los años 1800, con vuelos y mangas abullonadas. Sus telas ligeras y estampados floridos hacen que estas piezas sean perfectas como atuendo veraniego. Varias marcas están vendiendo trajes de este estilo, pero una de las más populares es el "Nap Dress", de Hill House. Si le agregas unos accesorios, lo puedes usar hasta en ocasiones más formales. vestido, nap dress, nightgown, Hill House Credit: Cortesía The Ellie Nap Dress, de Hill House. $125.00. hillhousehome.com Si te encantan las mangas abullonadas y las flores, prueba esta alternativa. vestido, nap dress, nightgown, Sleeper Credit: Cortesía Atlanta Linen Dress in Daisies, de Sleeper. $320.00. the-sleeper.com También hay opciones más económicas, como este vestido azul pálido. vestido, nap dress, nightgown, Shein Credit: Cortesía Solid Ruffle Trim Flounce Hem Night Dress, de Shein. $20.00. shein.com

