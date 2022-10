Decoloradas o afeitadas, ¡las celebridades desaparecen sus cejas! ¿Te apuntarías a esta tendencia? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: Instagram Parece que la era de las cejas abundantes y definidas ha llegado a su fin. Las famosas buscan crear looks únicos decolorando las suyas con rubios casi invisibles o incluso afeitándolas. Mira quién se han pasado al otro lado de la raya. Empezar galería Bella Hadid Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images La pionera en esta tendencia fue la modelo, quien nunca ha presumido cejas abundantes ni ha tratado de maquillar o modificar en exceso esta parte de su rostro. En las últimas semanas de la moda la hemos visto desfilar para varias firmas presumiendo su look. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alexa Dellanos Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: Instagram La hija de la periodista Myrka Dellanos, quien se ha estrenado recientemente como cantante, sorprendió a sus millones de seguidores con estas imágenes desde parís, en las que luce lo que parece una peluca rosada y cejas decoloradas. 2 de 8 Ver Todo Kylie Jenner Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: Instagram La empresaria e influencer ha sido de las últimas en sumarse al trend y también desde París compartió estas sensuales instantáneas en las que las podemos apreciar su rostro. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Madonna Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: Instagram La reina del pop no deja de sorprender casi a diario con radicales cambios de look: cabello rosa, piezas dentales, cejas decoloradas... en su extensa carrera la cantante ha lucido prácticamente todas las tendencias del mundo. 4 de 8 Ver Todo Kendall Jenner Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: Instagram La modelo 5 de 8 Ver Todo Gigi Hadid Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: Instagram El pasado junio las hermanas Hadid desfilaron para Marc Jacobs con este arriesgado look de belleza de cejas bleached y un peinado con los laterales afeitados. El vanguardista corte se trataba de una prótesis pero las cejas sí se las tiñeron. "Cualquier cosa por Marc", escribió la maniquí en su momento. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Doja Cat Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: Instagram La cantante ha ido un paso más allá de la decoloración y en vivo, delante de sus seguidores en redes, se rasuró las cejas. Desde entonces la hemos visto dibujárselas sobre el rostro en todos los colores imaginables. 7 de 8 Ver Todo Julia Fox Tendencia belleza cejas decoloradas Credit: ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images La exnovia de Kanye West, conocida por sus atrevidos looks y sus exagerados maquillajes de ojos, ha paseado sus clareadas cejas en sus últimas apariciones centrando todavía más la atención en su mirada. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Decoloradas o afeitadas, ¡las celebridades desaparecen sus cejas! ¿Te apuntarías a esta tendencia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.