¿Luces tus canas al natural? Sigue el consejo de los expertos para lograr el look perfecto Con la pandemia, muchas mujeres dejaron crecer su cabello naturalmente blanco o gris. La técnica gray blending, similar al balayage, consigue un armonía perfecta para el pelo cano. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cabello gris o blanco canas al natural Credit: ABC via Getty Images Descubrir la primera cana puede ser un momento importante en nuestras vidas. Asociado normalmente a la edad, el cabello blanco y gris ha estado incluso mal visto, en especial entre las mujeres, durante muchos años poniendo a nuestro servicio numerosas opciones para teñir y ocultar estos cabellos que en realidad, son un signo de experiencia y longevidad. Pero no solo cumplir años nos hace tener canas. El estrés, la genética, ciertas enfermedades e incluso una mala alimentación pueden llevar a su aparición. Según una encuesta de Wella professionals, 3 de cada 4 mujeres experimentó cambios en su cabello durante la pandemia, siendo uno de estos cambios la aparición de canas. Además de ser una causa de estrés y preocupación, la pandemia también ha influido en cómo tratamos nuestro pelo y algunas tendencias que han sobrevivido al confinamiento han sido el realce de la textura natural y ¡las canas! En la misma encuesta, un 32% de las mujeres entre 24-44 años dejó crecer su pelo gris natural durante esta época y en los salones de belleza, muchas clientes apuestan por mantenerlas y presumirlas usando los productos adecuados para este tipo de pelo. Una de las principales ventajas de este look es que necesita menos mantenimiento. "Muchas mujeres han dejado crecer sus canas durante la pandemia y ese look hermoso y auténtico, es muy popular por una buena razón", dice la artista y embajadora global de Nioxin, Diane Stevens. "Mezclar el gris con tonos más claros y más oscuros exige menos mantenimiento". El gray blending o mezcla de grises, es una técnica similar al balayage, diseñada para hacer la transición a un pelo cano sin esperar a que crezca la melena. Una solución perfecta para lucir un pelo con estilo sin tener que recurrir al tinte en cuanto nos crece la raíz. Pero, ¿es apto para todo el mundo? "Yo creo que queda genial cuando creas algo nuevo a partir de un patrón de grises naturales", comenta Stevens. "Alguna gente no luce tan bien en el proceso de crecer las canas y necesita algo de ayuda". "Muchas de mis clientes han venido al salón buscando integrar su gris natural [en su pelo]", dice la embajadora en Norteamérica de Wella Professionals Briana Cisneros. "Puede quedar genial ver mechones de pelo incorporando su gris o blanco natural, o usando sus tonos naturales de manera más moderna, añadiendo más platinado a la mezcla". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Eso sí, para obtener los mejores resultados, convene ponerse en manos de un profesional. "Si quieres lucir un gray blending, no lo hagas por tu cuenta", advierte Cisneros. "Hay muchas manera de hacerlo [pero se pueden cometer errores] cuando se retoca el cabello alrededor del rostro". Muchas celebridades han abrazado su cabello naturalmente gris o blanco: Rita Moreno, Diane Keaton, Meryl Streep, Helen Mirren y también mujeres más jóvenes como Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston o Salma Hayek, presumen o han presumido sus canas sin renunciar a cortes y peinados modernos y en tendencia.

