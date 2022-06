Tendencia: brasier con brillos, la prenda favorita de las celebridades que necesitas este verano Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería tendencia brasier brillos Credit: Instagram Para lucirlo bajo una chaqueta y mostrar lo justo, o incluso para presumirlos con orgullo, las famosas nos han enseñado cómo los tops brillantes, con cadenas, lentejuelas o pedrería combinan con todo. Empezar galería Hailey Bieber Para el after-party de la gala del Met, la modelo eligió un short negro y una chaqueta del mismo color, que combinó con un minimalista brasier de pedrería brillante. Todo de Yves Saint-Laurent. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Copia el look tendencia brasier de brillos Credit: Cortesía Un elaborado diseño repleto de cristales plateados que puedes lucir sobre una camiseta, un sostén o directo sobre la piel. Braiser, de Shein. $16.shein.com 2 de 10 Ver Todo Kim Kardashian La empresaria, quien acaba de lanzar su línea para el cuidado del a piel, eligió un top con más cobertura, a juego con una minifalda, de Dolce & Gabbana, que lució sobre un enterizo transparente. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Copia el look tendencia brasier de brillos Credit: Cortesía Transforma cualquier look con este corpiño recubierto de brillante pedrería. Corpiño con pedrería, de Ellaci. $49.99.amazon.com 4 de 10 Ver Todo Chiara Ferragni ¿Así o más sexy? La empresaria y prescriptora de moda modeló un diseño de finas cadenas de Ludovic de Saint Sernin con un pantalón transparente. 5 de 10 Ver Todo Copia el look tendencia brasier de brillos Credit: Cortesía Copia el estilo de la italiana con este coqueto y revelador diseño de cuello halter con tiras de strass en tonos plata y oro. Brasier, de AliExpress. $8.73. aliexpress.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sabrina Carpenter Nos encanta cómo la actriz combina el glamoroso conjunto de crop top y minifalda de lentejuelas plateadas de Paco Rabanne con una cazadora de mezclilla. 7 de 10 Ver Todo Copia el look tendencia brasier de brillos Credit: Cortesía Este top con escote en V es tan brillante y favorecedor ¡que no querrás ocultarlo! Top con lentejuelas, de For Love & Lemons para Victoria's Secret. Ahora rebajado a $59.99. victoriassecret.com 8 de 10 Ver Todo Vanessa Hudgens Con mucho movimiento, el modelo que vistió la actriz con cadenas y flecos, se convirtió en el centro de todas las miradas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Copia el look tendencia brasier de brillos Credit: Cortesía Igual que el de la actriz, este top plateado decorado con lentejuelas y flecos es perfecto para bailar. Top, de Belly Dance. $19.99. bellydance.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

