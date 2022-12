Encontramos las botas altas que aman las famosas y que te harán triunfar este invierno Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images// Mezcalent ¿Qué es lo mejor del invierno? ¡Las botas altas! Elegantes, sexis y modernas, las famosas nos dan ideas de cómo llevarlas y hemos encontrado los modelos más parecidos a las suyas, para que vayas a la última. Empezar galería Adamari López Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Mezcalent La puertorriqueña presumió este chic conjunto monocromático de shorts y chaqueta con detalles dorados por las calles de Hollywood. Coronó su look con altísimas botas en el mismo color. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Blanco invernal Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Cortesía Pisa fuerte este invierno con unas botas de color tan blanco como la nieve. Bota Milly Off White, de Flor de María Collection. $595. flordemariacollection.com 2 de 10 Ver Todo Itati Cantoral Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Así de moderna y en uno de los colores estrella de la temporada se presentó la actriz en una premiere. Nos encanta que apostó todo al rosa con un vestido fruncido con volantes asimétricos y botas a la rodilla en un tono muy Barbie. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Rosa barbiecore Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Cortesía Con la elección del Viva Magenta como color de 2023, los matices rosados se mantienen en plena tendencia. Botas Let Them Watch Knee High Boots, de FashionNova. $29.99. fashionnova.com 4 de 10 Ver Todo Stephanie Himonidis Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Instagram La comunicadora acompañó este ajustado vestido lila con un modelo fruncido en ante beige, un color que combina con todo. 5 de 10 Ver Todo As en la manga Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Cortesía Perfectas para finalizar cualquier look con estilo y acierto, estas botas de ante se convertirán en tu primera opción. Botas Ashlee, de Schutz. $100-$178. nordstrom.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta La conductora nos deja una propuesta interesante para las fiestas mezclando un vestido de brillos a media pierna con unas botas altas de charol. 7 de 10 Ver Todo Apuesta sexy Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Cortesía Conviértete en una Gatúbela con este diseño de punta confeccionado en charol negro. Taler Heeled Boots, de Nine West. $129.99. ninewest.com 8 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Instagram La empresaria nos tiene acostumbrados a verle con "pantabotas" esa mezcla de leggins y botines que no se sabe donde termina, y casi es extraño verle con zapatos que no llegan más allá del medio muslo. Pero estas botas de tacón corrido en ese color gris azulado nos han encantado. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mezcla original Famosas tendencias botas altas invierno Credit: Cortesía Con un corte parecido a las que lleva Kardashian, este modelo estilo cowboy está hecho de mezclilla, y seguro se convertirán en el centro de todas las miradas. Bronco Denim Fabric, de Steve Madden. $109.99. stevemadden.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

