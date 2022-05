Versátiles y veraniegos, llega el momento de hacerte con un bolso cesta para ir a al última Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía Los bolsos de fibras naturales como la paja son un básico de la temporada. Confeccionados siguiendo técnicas artesanas ancestrales, este año los clásicos capazos se reinventan mezclando tejidos, diseños vanguardistas, bordados, pedrería e incluso en versión mini para acompañarte de la mañana a la noche. Empezar galería Mini mixto bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía Esta versión del clásico capazo de paja con una moderna asa de cuero en color amarillo pastel y tamaño reducido le dará un toque chic a cualquier vestido veraniego. Cesta, de Mango. $59.99. mango.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Toque étnico bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía Nos encanta esta resistente cesta hecha en Colombia con palma de iraca por artesanos de la zona de Usiacuri, con una tira de crochet típica Wayuu. Cetsa Shirley, de Soraya Hennessy. $215. sorayahennessy.com 2 de 8 Ver Todo Con mensaje bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía El clásico capazo de paja XXL pero con dos grandes amapolas bordadas y la frase "life is beautiful" [la vida es bella]. Con asas cortas y largas para llevarlo como más te guste. Cesta, de Desigual. $159.95. desigual.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Patrón hipnótico bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía Inspirado en el sombrero vueltiao típico de Colombia, este original bolso está tejido por los artesanos de la comunidad indígena Zenú con caña flecha y combinado con cuero. Bolso Zenú Mini, de Adriana Castro. $570. adrianacastro.co 4 de 8 Ver Todo Pequeño tesoro bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía Un coqueto bolsito estilo cesta en miniatura, con adornos brillantes, una correa larga que puedes poner y quitar y el interior de tela estampada. Como si de un glamoroso picnic se tratase. Mini cesta, de Zara. $49.90. zara.com 5 de 8 Ver Todo Apuesta sostenible bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía Aunque parezca increíble, este estiloso modelo hecho a mano en El Salvador, está confeccionado con fibras de plástico reciclado y lana, y es 100% reciclable. Aura Almita, de Alma Weaving. $115. almaweaving.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pura artesanía bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía Artesanos de diferentes regiones de Colombia emplean sus técnicas ancestrales para elaborar los bolsos de esta marca. Este diseño de palma de iraca cuenta con un asa metálica que le da un toque muy femenino. Bolso Mini Maria, de Palma Canaria. $233, elaborado bajo demanda. palmacanaria.co 7 de 8 Ver Todo Renovado y divertido bolsos fibras naturales para verano Credit: Cortesía ¡No todos los bolsos de paja son canastos! Este modelo cruzado de paja trenzada con acentos de cuero y metal, es perfecto para el día a día. Crossbody Straw Bag, de & Other Stories. $69. stories.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

