Prepárate para ver el verano de color de rosa, llega la tendencia Barbiecore Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Instagram (2) / Jamie McCarthy/Getty Images ¡El rosa está por todos lados! Échale la culpa a la película Barbie o al desfile que Valentino realizó solo con prendas de este color, pero está más de moda que nunca y las celebridades lo saben. ¡Súmate a la tendencia! Empezar galería La película El año que viene veremos en la gran pantalla a Margot Robbie en el papel de la muñeca más famosa del mundo y a Ryan Gosling interpretando a Ken, una elección que ha dividido a los fanáticos. ¿Será que como en la canción de Aqua, "la vida en plástico es fantástica"? 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Colaboraciones de lujo Barbie ha sido vestida por los mejores diseñadores del mundo y ha presentado diferentes muñecas honrando a personajes públicos destacados, como Laverne Cox que se ha convertido en la primera Barbie transgénero. A comienzos de año, Balmain dio un paso más allá y lanzó una colección unisex inspirada en el popular juguete. 2 de 15 Ver Todo Megan Fox y Machine Gun Kelly Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images El cantante acaba de estrenar el documental Life in Pink, y a la presentación asistieron los tórtolos con looks combinados en colores rosados. Ella, con un vestido de Nensi Dojaka, ¡incluso ha teñido su melena en un tono rosa pastel! ¿Deberían haber encarnado a la famosa pareja de juguetes? 3 de 15 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Viendo estas fotos podríamos decir que la empresaria se ha convertido en la Barbie real, con un total look de Balenciaga que incluye sus famosos "pantabotas" y un minibolsito con brillos. 4 de 15 Ver Todo Khloé Kardashian Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Instagram Pro Kim no es la única de las hermanas amante de este llamativo color, la pequeña de las Kardashian celebró recientemente su cumpleaños enfundada en un vestido de látex rosa chicle y también posó con este sexy conjunto monocromático que mezcla texturas. 5 de 15 Ver Todo Rodner Figueroa Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Jose R. Madera/ Getty Images También los hombres se han entregado a este color tan favorecedor. En los Premios Tu Música Urbano vimos al fashionista con un traje rosa palo de Christian Dior a la última moda ¡y sin camisa! 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Jeff Kravitz/ Getty Images Lizzo, Nicola Peltz, Zendaya, Hudgens... muchas artistas se han enamorado de los diseños de Valentino en el llamado Rosa PP, por el director creativo de la marca italiana Pier Paolo Piccioli, quien dedicó una colección entera a este color. 7 de 15 Ver Todo Francisca Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Instagram No solo el vestido camisero satinado es fucsia, ¡atención a los coquetos zapatos! De punta, combinando fucsia y morado y con un lacito en el empeine, parecen diseñador por la propia Barbie. 8 de 15 Ver Todo Adamari López Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Instagram Como una muñequita, la puertorriqueña presumió su silueta en este conjunto de falda y top de punto con estampado geométrico en un tono rosa pastel muy favorecedor. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Giselle Blondet Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Manny Hernandez/ WireImage La conductora sacó su lado más festivo y femenino en los Latin AMAs con este diseño con cuello halter, gran lazo en el escote y voluminosa falda con abertura. 10 de 15 Ver Todo Michelle Galván Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Instagram ¡No solo de faldas y vestidos vive Barbie! La periodista nos sedujo con esta combinación de pantalones de mezclilla y blusa de lino en tonos rosados. 11 de 15 Ver Todo Dua Lipa Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Mariano Regidor/ Redferns Uno de los diseños más llamativos de la gira de la cantante es este enterizo fucsia de encaje con guantes a juego de Balenciaga. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hailey Bieber Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Instagram Así de sexy posó la modelo y empresaria con este minivestido estilo corsé en el color estrella del verano. 13 de 15 Ver Todo Ana Patricia Gámez Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Instagram El vestido de un solo hombro con un volante diagonal que la mexicana lució en Enamorándonos USA (Unimas) es perfecto para cualquier evento formal que tengas esta temporada. 14 de 15 Ver Todo Alix Aspe Tendencia Barbiecore color rosa verano Credit: Instagram Siguiendo la tendencia del color block, la conductora presumió pierna en una minifalda fucsia combinada con un top de otro tono de la misma gama cromática. 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

