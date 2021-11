La herramienta perfecta para lograr las populares ondas playeras Con este increíble tenaza giratoria vas a poder hacerte este peinado, favorito de Jessica Alba y Khloé Kardashian, en un dos por tres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien el verano ya pasó y estamos disfrutando de las ricas temperaturas del otoño, no podemos ocultar que siempre nos quedamos con ganas seguir teniendo un bronceado y esos peinados supercool y sueltos que tanto nos gustan. Es cierto que en los meses de frío se usan los tonos más oscuros y peinados un poco más elaborados, pero hay un peinado que se ha vuelto tan popular que luce bien todo el año. Hablamos de las famosas ondas playeras, un estilo que se ha convertido en el favorito de muchas famosas, entre ellas Khloé Kardashian, Chrissy Teigen, Selena Gómez y Jessica Alba. Y es que este peinado le da un aire relajado y playero a quien lo lleva. Eso sí, aunque parezca muy fácil, las ondas playeras tienen su truco. Por ejemplo, dejas las puntas afuera cuando estés envolviendo el cabello la herramienta. Para lo lograrlas debes usar un mist que le de volumen al cabello y que de paso ayude a que las ondas se mantengas intactas. También vas a necesitar una tenaza que no deje el cabello muy rizado porque la idea es que las ondas queden sueltas y como si te hubieras levantado con ellas. La herramienta perfecta para lograrlo es la tenaza S1 Dual Voltage, de Beachwaver. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN tenaza para ondas playeras, beachwaver Credit: Cortesía Esta tenaza rotatoria de tamaño mediano está hecha de cerámica y hace las ondas playeras más espectaculares en un dos por tres. Lo mejor es que puedes ajustar la temperatura dependiendo de la textura de tu cabello y si de casualidad la dejas encendida, se apaga sola en 30 minutos. Además, tiene voltaje dual, así es que te las puedes llevar a tus viajes por Europa. La S1 Dual Voltage, de Beachwaver cuesta $129 y la puedes adquirir en beachwaver.com

