¡Hola colágeno, adiós arrugas! Conoce el tratamiento TempSure Envi El Dr. Campos nos revela los detalles de este tratamiento innovador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la medicina estética los materiales y las técnicas han avanzado mucho en las últimas décadas, pero si en algo este salto cualitativo ha sido impresionante, es en la tecnología. Buena prueba de ello es TempSure Envi, una de las tecnologías más punteras para tratar la piel facial y corporal. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que necesitas saber. Doctores, tratamientos Credit: Getty Images ¿En qué consiste? El tratamiento Tempsure Envi consiste en una plataforma de radiofrecuencia monopolar, la cual ayuda a producir colágeno y elastina en nuestra piel. Gracias a esta tecnología se reduce la aparición de arrugas tanto dinámicas (las que hacemos al gesticular) como estáticas (las que siempre están ahí). Reduce la presencia de arrugas de la frente, líneas de expresión, patas de gallo y líneas de sonrisa. Además, Tempsure Envi es un gran lipolítico. Es decir, permite reducir zonas corporales donde hay celulitis o grasa localizada. De esta manera consigues unas piernas sin la conocida "piel de naranja" y al mismo tiempo una piel tersa. ¿Cómo funciona? El sistema de tecnología Tempsure Envi consiste en aplicar radiofrecuencia para calentar suavemente la zona de la piel a tratar. Con ese aumento de temperatura, controlado y durante un tiempo definido, la piel responderá de forma natural generando una mayor cantidad de colágeno y elastina. Estas nuevas fibras serán tensas, densas y bien organizadas, lo que brindará a la piel un aspecto más joven. Para el tratamiento corporal, el calentamiento de las capas profundas de la dermis permite conseguir eliminar la grasa localizada y reducir la celulitis mediante la contracción y la renovación del colágeno y la elastina. Estas nuevas y renovadas fibras ayudarán a tersar y remodelar el contorno corporal. Tanto el tratamiento facial como el corporal, es un tratamiento no invasivo, ideal para cualquier tipo de piel y cualquier nivel de exposición solar, por lo que se puede realizar en cualquier época del año. Además, sus diferentes cabezales permiten adaptarse a cualquier área del cuerpo. ¿Qué resultados esperar? Podrás ver los resultados desde la primera sesión, aunque se recomiendan de cuatro a siete sesiones para obtener resultados óptimos. Notarás una reducción de las arrugas, de las líneas de expresión, de las patas de gallo… En definitiva, será tu gran aliado contra la flacidez facial y los signos de envejecimiento. En cuanto al tratamiento corporal notarás una reducción del volumen corporal de la zona, reducción de celulitis y una piel más tensa y tersa. El tratamiento corporal es un proceso que requiere algunas semanas para ver los resultados finales. ¿Es seguro? Es una tecnología segura y eficaz que penetra en las capas profundas de la piel sin que la paciente sienta molestias durante el tratamiento. Cuenta con un sistema que activa un temporizador cuando el tejido alcanza la temperatura terapéutica adecuada. Esto permite obtener resultados eficaces y repetibles, así como una administración adecuada de la RF en cada procedimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su costo? El costo del tratamiento TempSure Envi de Desde $250 por sesión para el área de los ojos hasta $1800 por sesión cuando se aplica en todo el rostro y el cuello. Una última recomendación… Definitivamente este procedimiento te brindará un brillo natural y, la mejor parte es que el colágeno continuará reconstruyéndose con el tiempo mejorando la apariencia de su piel. A diferencia de otras tecnologías, los tratamientos con TempSure Envi se pueden realizar durante todo el año. Pero como siempre, debes acudir a un profesional para que estés seguro que es el tratamiento que más se adecua para tu caso.

