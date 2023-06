Tekashi69 regala joyas y un bolso de más de 10 mil dólares a Yailin Yailin y Tekashi69 estrenarán esta semana una canción en conjunto, como agradecimiento, el polémico cantante le dio a la ex de Anuel costosos regalos, ¡míralos aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su ruptura con Anuel AA, a Yailin no se le ha visto llorar, por el contrario, la cantante ha estado más activa que nunca en las redes sociales, eventos y también en el mundo musical. Primero, a la dominicana se le vio muy pegadita bailando y trabajando con Blanquito Perla, también conocido como Shadow Blow. Después, la madre de Cattleya, -producto de su matrimonio con Anuel-, compartió una publicación misteriosa de unos costosos regalos que recibió el día de San Valentín. Hoy, para sorpresa de muchos, La más viral publicó un video y varias fotografías junto al polémico Tekashi69, quien en agradecimiento por grabar un tema musical en conjunto, le obsequió relojes y pulseras repletas de diamantes y un bolso Hermès que puede valer más de 10 mil dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto es un regalo para ti", dijo el rapero, que hace poco fue víctima de una tremenda golpiza en un gimnasio al sur de Florida. "Estoy agradecido en trabajar contigo y la oportunidad". Muy precavido, el intérprete, que confesó estaba un poco pasado de copas, mostró el certificado de compra de los productos. "Esto es por si algún día no quieres hablar conmigo y lo quieres vender", dijo, mientras abrazaba a la apenada cantante. Corte a... ni lenta ni perezosa, la intérprete de "Solo tu y yo" mostró orgullosa sus costoso regalos y presumió su perfecta manicura. Tekashi69 y Yailin Tekashi69 y Yailin | Credit: Instagram Tekashi69 y Yailin Hace algunos días la ex de Anuel causó estruendo al dedicarle a este una canción de despacho y al cambiar el apellido de su pequeña en redes. ¿Esto será el inicio de un romance entre la dominicana y el mexicoamericano? Eso el tiempo lo dirá

