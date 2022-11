El rapero Tekashi gasta casi $300 mil en carteras de lujo para amigas. ¡Mira el video! El cantante llegó a una cena y comenzó a repartir cajas de regalos a cada una de las invitadas. ¡Entérate de lo que respondió a los haters que lo critican! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tekashi 6ix9ine sigue dando de qué hablar con sus excentricidades. En esta ocasión gastó casi $300,000 en regalos para sus amigas. El intérprete de raíces mexicanas, quien se había mantenido en silencio en las redes sociales por casi dos meses, hizo alarde de su riqueza tras publicar una serie de videos en el que se le ve en una tienda comprando 13 carteras de lujo en efectivo. En la grabación también se puede apreciar el momento en el que llega a una cena en un restaurante donde estaban sus amigas a las que le repartió las cajas. "Regreso a casa en Nueva York para recuperar mi ciudad. Compré un bolso Birkin para cada pequeña pe...a que dirige mi ciudad. Estoy de vuelta. Estas no son de Chanel", escribió el artista de 26 años en su Instagram donde tiene más de 21 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Dale el dinero a tu hija", escribió una usuaria. "En lo personal me gusta él y lo he defendido…. Y nunca podría ser un hater, gaste su dinero como se sienta, pero estoy seguro de que a uno de sus familiares o amigos le vendría bien un préstamo en este momento, algunos de ellos probablemente realmente luchan por sobrevivir", escribió otro. A las pocas horas de la publicación, el intérprete de éxitos como "Mala" o "Kooda" compartió una foto en un jet privado junto a fajos de dinero en efectivo y presumiendo diamantes. "¿Por qué crees que la gente me odia? Por favor comenten y háganmelo saber, que estoy perdido", escribió en tono sarcástico. ¿Qué creen ustedes?

