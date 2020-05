No vas a creer las maravillas que esta crema puede hacer por tu piel Tu piel no será la misma By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Encontrar una crema que se acomode a tu piel, te deposite las vitaminas que necesitas y de paso mejore su textura, no fue tarea fácil, especialmente porque hay tantas opciones en el mercado que a veces resulta confuso elegir la más adecuada. Gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchísimos productos, entre ellos, hidratantes que prometen increíbles resultados que no siempre obtienes, y tengo que confesar que a veces, no tengo tiempo de probarlos todos. Por eso durante esta cuarentena he empezado a usar productos que ahora se han convertido en mis nuevos favoritos. Tratando esas cremas que tenía guardadas en casa fue como tuve la oportunidad de probar el que se ha convertido en mi hidratante favorito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es un secreto que soy fanática de los productos de la marca Murad porque la verdad es que son los mejores del mercado. Mi nuevo favorito es el hidratante City Skin Overnight Detox Moisturizer. Es un producto que te ayuda a desintoxicar y revitalizar la piel de la contaminación, al igual que de la luz que emiten la computadora y el celular, algo muy importante para estas semanas en las que estamos pegados de los aparatos electrónicos. Image zoom Por eso he visto excelentes resultados en mi piel. Y es que este hidratante está compuesto ingredientes como la vitamina C y una variedad de antioxidantes que hacen maravillas en el rostro. Además, también tiene una mezcla de botánicos que ayudan a desaparecer las líneas de expresión y hacen que tu rostro luzca más joven. Yo estoy encantada. El City Skin Overnight Detox Moisturizer, de Murad cuesta $72 y lo puedes encontrar en Sephora.com.

