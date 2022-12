¿Cómo se realizan los tatuajes de aureola y pezón? ¿Por qué son tan populares? La experta Natalia Mejía revela detalles y responde dudas sobre esta técnica popular entre las sobrevivientes de cáncer de mama que han tenido una mastectomía y buscan dar a sus senos un aspecto natural Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #EspecialesconKika estuvimos visitando a la experta Natalia Mejia en su nuevo consultorio de Manhattan Natalia Mejia Skin donde practica sus dotes y conocimiento como artesana del tatuaje de la piel. Como verás en este vídeo uno de los procedimientos más solicitados en su consultorio son los tatuajes de areola y pezón, tan comunes entre las sobrevivientes de cáncer de mama que se han sometido a una mastectomía y buscan restaurar la belleza de los senos de aspecto natural. También lo realizan quienes quieren tratar cicatrices de los implantes mamarios, las personas que buscan afirmar su género o cualquier persona que desee mejorar la forma o el color de su aureola. "Este proyecto nació como un hobby y ahora se ha convertido en mi pasión y misión en la vida", nos dice Natalia Mejía quien ha tenido una carrera ejemplar como maquillista de las estrellas y directora creativa de maquillaje y cabello en la prestigiosa plataforma de Colombiamoda en Medellín. "He tenido una amplia formación y experiencia en el campo, y me enorgullezco de ofrecer constantemente los mejores resultados a quienes más lo necesitan", nos cuenta. tatuaje senos Natalia Credit: Cortesia Natalia Mejia Los tatuajes de areola y pezón requieren dos sesiones seguidas y una cita de retoque final, con un intervalo de 6 y 8 semanas entre cada una. La tinta utilizada en los tatuajes de areola es permanente, como los tatuajes corporales, ¡así que los resultados durarán para siempre! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La experta nos respondió estas preguntas frecuentes sobre el procedimiento: ¿Es doloroso? Todos tienen un respuesta al dolor diferente, pero la mayoría de los pacientes dicen que el tatuaje es muy tolerable. Es común que los pacientes tengan poca o ninguna sensación después de la cirugía de reconstrucción de aureola o pezón. Para evitar molestias durante el tatuaje se aplica un medicamento anestésico tópico para disminuir el dolor. ¿Es seguro? Sí. El tatuaje de areola y pezón es seguro. Ningún procedimiento está exento de riesgos, como reacción alérgica a la tinta e infección de la piel o el tejido. Se utilizan agujas estériles desechables de un solo uso y vasos desechables para los pigmentos junto con estrictos protocolos asépticos. Es muy importante seguir las instrucciones posteriores al procedimiento para garantizar una cicatrización segura y un resultado ideal. ¿Puedes pinchar o dañar mi implante durante el procedimiento? ¡NO! La aguja solo ingresa a la capa de la dermis de la piel, que es menos de 1 mm. ¿Cuánto dura? La mayor parte del desvanecimiento inicial ocurrirá en las primeras dos semanas. Debido a que la piel que se está tatuando tiene cicatrices y está comprometida por la radiación/cirugías múltiples, es común que se desvanezca. Las cicatrices del tatuaje son impredecibles y todos tendrán resultados diferentes. Es por eso que el tatuaje se realiza en dos pasos. Es posible que se necesiten retoques después de las dos sesiones iniciales, pero no son comunes. Ciertos factores pueden afectar la retención de pigmento en la piel, como tratamientos de radiación anteriores, tabaquismo, diabetes, tejido necrótico y/o tejido cicatricial más grueso. Los tatuajes médicos deben realizarse en etapas. Esto asegura la prevención de daños a la piel frágil y comprometida y el logro de los resultados más naturales al tiempo que evita múltiples sesiones de retoque. Con todos los tatuajes corporales, con el tiempo, se desvanecerán y perderán definición. Los retoques se pueden hacer luego de 5 o 10 años después del tatuaje inicial. Los pigmentos y las técnicas de tatuaje que se realizan son los mismos que para hacerse un tatuaje de arte corporal. Los tatuajes expuestos al sol, más la cirugía de senos y tratamientos químicos/láser alrededor del área del seno pueden hacer que su tatuaje se desvanezca. ¿Los tatuajes de pezones están cubiertos por el seguro médico? Los tatuajes de restauración de pezones debido a una cirugía de cáncer de mama son parte integral del proceso de reconstrucción gracias a la "Ley de derechos de salud y cáncer de la mujer (WHCRA) de 1998". Es común que la oficina del cirujano pueda proporcionar los tatuajes internamente, realizados por el cirujano u otro miembro del personal. La autorización a través de su compañía de seguros se procesa como cualquier otra visita o procedimiento. En el caso de recurrir a una artista del tatuaje con licencia y un proveedor "fuera de la red", se necesitará información médica, como diagnósticos/procedimientos quirúrgicos/historial médico, para enviarla luego al seguro para un posible reembolso del pago del tatuaje. Los planes de cada persona son diferentes. Sugerimos llamar a su compañía de seguros con anticipación para conocer las tarifas de reembolso para los proveedores "FUERA DE LA RED". Los tatuajes en los pezones por motivos estéticos NO están cubiertos por el seguro. Te recomendamos seguir a Natalia Mejía en su instagram @nataliamejia.skin para más información también puedes visitar su sitio web skin.nataliamejia.com

