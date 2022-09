Target celebra el Mes de la Herencia Hispana con una colección llena de alegría, color y mensajes muy latinos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía Por segundo año consecutivo, la cadena de tiendas Target ha preparado un surtido de productos especial, con más de 90 artículos de creadores latinos en ropa, accesorios, música, mascotas y más, disponibles hasta el 16 de octubre. Además, con su campaña "Más que" destacan que el apoyo a estas marcas no se limita al mes de la herencia hispana y puedes distinguirlos siempre con el icono "latino-owned". ¡Estos son algunos de nuestros favoritos! Empezar galería Moda unisex Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía Las hermanas Jen y Vero Zeano están detrás de la marca JZD, que pretende honrar las diferencias de la comunidad latina en los Estados Unidos. Esta es una de sus camisetas que encontrarás en las tiendas y seguro te hará conectar con tus raíces. Camiseta Corazón latino, de JZD. $12. target.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Alegría portátil Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía Las ilustraciones alegres y coloridas son la seña de identidad de la ilustradora colombiana Daniela Jordan-Villaveces. En esta bolsa de algodón que incluye compartimentos interiores podrás llevar todo lo que necesitas en tu día a día, y seguro despierta más de una sonrisa. Bolso Ladies, de de Daniela Jordan-Villaveces. $25.target.com 2 de 9 Ver Todo Mensaje rotundo Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía La artista mexicoamericana Jackie Rivera considera que la representación es muy importante, y se siente muy orgullosa de sus raíces que presume en camisetas y sudaderas con lemas como este "Latina fuerte". Suéter, de Jackie Rivera. $20. target.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Sobre ruedas Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía El mexicoamericano Gabriel García Roman siente que muchos latinos crecieron en Estados Unidos sin verse representados, y plasma su mensaje en sus creaciones como este patín, perfecto para principiantes donde podemos leer la frasee "Ni de aquí, ni de allá but from everywhere". Monopatín, de ReDo. $34.99. target.com 4 de 9 Ver Todo Remedio popular Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía El artista gráfico venezolano Alex "Mamút" Izaguirre ha creado estas camisetas disponibles para adultos y niños con una simpática rana y el viejo dicho popular para curar todos los males: "Sana, sana, colita de rana". Camisetas, de Mamút. $10 para niños, $13 para adultos. target.com 5 de 9 Ver Todo Lema de vida Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía La diseñadora, educadora de arte y activista Jen White-Johnson quiere que las afrolatinas se sientan representadas y orgullosas. Un sueño que ha trasladado a sus creaciones para Target, como este vaso holográfico en el que podemos leer "Soñando vivamente" en inglés y español. Vaso de plástico de 28 oz, de Jen White-Johnson. $10.target.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Palabra empoderadora Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía Los pendientes de aro son uno de los accesorios que no pasan de moda y combinan con todo. Estos incluyen la palabra "Poderosa", porque a quien elige llevarlos no le gusta pasar desapercibida. Pendientes de aro Poderosa, de JDZ. $15. target.com 7 de 9 Ver Todo Amigos a juego Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía No se han olvidado de las mascotas en estas fechas tan señaladas. Ahora puedes vestir a juego con tu mejor amigo (hay prendas para humanos con el mismo estampado) y con mucho estilo. Camisa para perro o gato, de Daniela Jordan-Villaveces. $10. target.com 8 de 9 Ver Todo Para el hogar Target colección mes herencia latina Credit: Cortesía Lleva la alegría a tu cocina con estos paños 100% algodón que "habla" en español e inglés, como muchos de los latinos que viven en los Estados Unidos. Su colorido y sus borlas son tan hermosos que te dará pena mancharlos, pero no temas que son bien resistentes. Paño de cocina, de Jackie Rivera. $10 el set de dos. target.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Target celebra el Mes de la Herencia Hispana con una colección llena de alegría, color y mensajes muy latinos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.