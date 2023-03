Target lanza una colección con la marca colombiana Agua Bendita Conoce los vestidos hermosos y trajes de baño sensuales que necesitas esta primavera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de los años, Target ha trabajado con algunos de los nombres más interesantes de la moda para crear colecciones exclusivas a precios fantásticos. Hoy la cadena americana acaba de anunciar una nueva colección de primavera que presenta el trabajo de tres marcas fundadas por mujeres y una de ellas es orgullosamente colombiana- Agua Bendita. Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza iniciaron su marca hace 20 años juntando retazos de tela y creando estampados únicos para hacer bikinis espectaculares. Desde ese entonces, su marca se ha convertido en una de las favoritas de celebridades como Sofía Vergara, Valentina Ferrer y María Fernanda Yepes. Target spring collection, Agua Bendita Agua Bendita x Target | Credit: Courtesy of Target Ahora, sus diseños celebran la belleza de su país natal a escala mundial. "La colección está inspirada en Colombia: en toda la biodiversidad, en todas nuestras flores, nuestros colores, nuestra fauna. Lo mejor de todo es que podemos mostrárselo a las mujeres de todo el mundo. Es increíble, un sueño hecho realidad", nos contó Hinestroza en una entrevista exclusiva con People en Español. Target spring collection, Agua Bendita Agua Bendita x Target | Credit: Courtesy of Target "Cuando elegimos el nombre Agua Bendita, pensamos en una mujer empoderada y segura de sí misma, que irradie alegría y que se sienta bien en nuestras piezas", agregó Álvarez. La culminación de sus esfuerzos creativos se suma a una colección chic sin esfuerzo de trajes de baño y vestidos, monos y conjuntos frescos que pueden ir fácilmente de la playa a una salida nocturna. Agua Bendita, moda Credit: Cortesía de Target Target también celebrará el trabajo de RHODE, una marca inspirada en los diseños tradicionales de la India, y Fe Noel, las creaciones tropicales de una diseñadora con raíces Granadinas. Target spring collection, RHODE Target spring collection, Fe Noel Left: RHODE x Target | Credit: Courtesy of Target Right: Fe Noel x Target | Credit: Courtesy of Target "Target tiene una larga historia de traer a nuestros huéspedes los mejores diseñadores del mundo a precios increíbles y nuestra asociación con Agua Bendita, Fe Noel y RHODE es otro gran ejemplo de eso", dijo Jill Sando, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Target. Las colecciones estarán disponibles en Target.com y en tiendas Target seleccionadas a partir del sábado 15 de abril. Los tallas van desde XXS-4X y la mayoría de los artículos cuestan $35 o menos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Target lanza una colección con la marca colombiana Agua Bendita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.