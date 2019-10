Esta marca ahora ofrece botas en tres diferentes anchos de pantorrillas El diseño cuesta $795 y hasta ahora solo está disponible en negro. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya estamos en la época de botas y sin duda es tiempo de hacer espacio en el clóset para poder acomodar la ropa de frío y también las botas que ocupan mucho espacio. Sabemos que es importante encontrar botas que nos mantengan calientes y sobretodo que sean cómodas. Pero tenemos que admitir que a las chicas con pantorrillas un poco más gruesas o tonificadas muchas veces se les hace difícil encontrar botas que a media pierna o a la rodilla que le cierren. Y es que la mayoría de las marcas no hacen modelos con esa parte más ancha y tampoco agregan alguna tela elástica que permita que hay más espacio y que el cierre pueda llegar hasta arriba. Pero gracias a la diseñadora Tamara Mellon, ese problema será cosa del pasado. Resulta que la marca está lanzando una colección de botas que están disponibles en tres talles, pero no la talla de los pies, sino la de las piernas. Y es que resulta que después de leer los pedidos de sus clientes, la compañía se dio cuenta que habían muchos de ellos que no podían comprar sus productos porque no les servían. Es ahí dónde todo el equipo se propuso crear botas para todas las mujeres y todos los grosores de piernas. Eso sí, no fue tan fácil como pensaban. Primero empezaron por medir las pantorrillas de sus empleadas, pero como eso no les pareció suficiente, también invitaron a algunos de sus clientes para también medirles las piernas y de paso saber un poco acerca de sus necesidades. “Recopilamos mucha información de un grupo grande de mujeres”, explicó en una entrevista con Yahoo Jill Layfiend, co-fundadora y CEO de la compañía. Image zoom La marca está estrenando su nuevo sistema con uno de sus diseños más clásicos, un par de botas negras de punta por debajo de la rodilla y con tacón medio. Ese modelo lo puedes encontrar en todos los tamaños de pies y también en los tres diferentes tamaños de piernas. Así que, si siempre has tenido este problema eligiendo botas y encontrando las que no te aprieten, ya sabes dónde puedes encontrar tu nuevo par. El diseño cuesta $795 y lo puedes encontrar en Tamaramellon.com. Advertisement EDIT POST

