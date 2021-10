Target se unió a LEGO para crear la colección más colorida y completa La colección incluye casi 300 piezas entre juguetes, ropa para niños, adultos y mascotas, al igual que objetos para el hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las colecciones que lanza Target con diferentes diseñadores son las más esperadas por sus clientes. Y es que nada como vestir con ropa de diseñador sin tener que gastar una fortuna. En ocasiones anteriores, la cadena de tiendas ha colaborado con grandes diseñadores, entre ellos Prabal Gurung, Phillip Lim, Victoria Beckham, Christopher John Rogers y Alexis, entre otros. Ahora, Target sorprende a todos al anunciar una colaboración que pocos se imaginaban. Target se unió a LEGO para traernos una colección, de edición limitada, que no solo tendrá ropa para niños, sino también para toda la familia y hasta para nuestras mascotas. La colección, que tiene casi 300 piezas, incluye objetos para el hogar, juguetes para niños, al igual que ropa para toda la familia, y también para nuestras mascotas. Esto la convierte en la colección más completa hasta ahora. Esta colección incluye suéteres, abrigos, bufandas y piyamas, todo en llamativos colores y que en una gran variedad de tallas. Algunos de los juguetes para niños y bebés, son adaptables y sensoriales. Los precios oscilarán entre $1.50 y $120, pero la mayoría de las cosas cuestan menos de $30. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Coleccion de Target x LEGO Credit: Cortesía Coleccion de Target x LEGO Credit: Cortesía Coleccion de Target x LEGO Credit: Cortesía Coleccion de Target x LEGO Credit: Cortesía Coleccion de Target x LEGO Credit: Cortesía La colección LEGO x Target estará disponible a principios de diciembre en las tiendas de Target, al igual que en target.com. Así es que ya sabes, si tú y tus hijos son fanáticos de LEGO, tienes que estar muy pendiente porque seguramente todo se venderá como pan caliente.

