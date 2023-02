Syndeo: la última tecnología en hidrodermoabrasión El Dr. Campos nos explica cómo esta tecnología innovadora puede transformar tu tez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las impurezas, la contaminación y la propia grasa que genera nuestro cuerpo pueden restarle vida a nuestra piel, especialmente la del rostro. Para contrarrestar esto, existen varios tratamientos que logran una limpieza facial profunda como el Hydrafacial Syndeo. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que necesitas saber. Hydrafacial, Syndeo, belleza, piel Syndeo, la última tecnología en hidrodermoabrasión | Credit: Getty Images ¿En qué consiste? La microdermoabrasión es un tratamiento muy común que utiliza microcristales para exfoliar mecánicamente la piel pero, este método aunque es muy eficaz, también puede ser irritante para las pieles propensas a las imperfecciones o sensibles. Para hacer frente a estas preocupaciones, nace Hydrafacial, que utiliza el agua como medio exfoliante. Syndeo™ de Hydrafacial utiliza tecnología patentada para limpiar, exfoliar y extraer las células muertas de la piel mientras la baña con sérums repletos de ricos ingredientes hidratantes, antioxidantes y péptidos. Además, se pueden incorporar complementos o potenciadores dirigidos a los problemas específicos de cada paciente como por ejemplo un limpiador de oxígeno y mascarilla especial. Sus súper sueros están hechos con ingredientes nutritivos que crean un brillo gratificante instantáneo en solo tres pasos: CLEANSE + PEEL: descubre una nueva capa de piel con una exfoliación suave y un rejuvenecimiento relajante.

EXTRACTO + HIDRATO: elimina los residuos de los poros con una succión indolora. Nutre con humectantes intensos que sacian la piel.

FUSE + PROTECT: satura la superficie de la piel con antioxidantes y péptidos para maximizar su brillo. ¿Cuál es la novedad de Syndeo? Construido con software basado en la nube, este sistema combina el tratamiento estándar de HydraFacial que logra analizar el historial y las preferencias del consumidor. De esta forma, permite ofrecer productos específicos y experiencias personalizadas según las necesidades de cada caso. Combina terapias de spa relajantes y vigorizantes con tecnología médica avanzada para lograr resultados instantáneos y duraderos. Durante su tratamiento de 30 minutos, el HydraFacial aborda una variedad de problemas de la piel, como el envejecimiento del acné, los poros obstruidos, los puntos negros, la pigmentación y el envejecimiento. Su tecnología patentada es efectiva para todos los tipos de piel y la mayoría de las condiciones de la piel con poco o ningún tiempo de inactividad. ¿Cuál es el paciente ideal? Durante su tratamiento de 30 minutos, el procedimiento aborda una variedad de problemas de la piel, como el envejecimiento del acné, los poros obstruidos, los puntos negros, la pigmentación y el envejecimiento. Todos los tipos de piel pueden beneficiarse del tratamiento HydraFacial. El tratamiento HydraFacial es adecuado incluso para las pieles más sensibles. Antes de recibir el tratamiento, se evalúa al paciente y puede recomendar un suero de tratamiento específico y/o adaptar el tratamiento a las condiciones y necesidades específicas del paciente. El tratamiento es calmante, refrescante, no irritante y efectivo de inmediato. El tratamiento puede ir seguido de luces LED y drenaje linfático para aumentar aún más los beneficios para la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se ven los resultados? Muchos pacientes informan haber visto un refinamiento de la piel visible y un tono de piel uniforme y radiante después de un solo tratamiento. Los resultados suaves y la hidratación pueden durar de cinco a siete días o incluso más. Se recomienda un tratamiento por mes para mejorar la apariencia de líneas finas, arrugas, manchas marrones, piel grasa y congestionada. Los tratamientos continuos del procedimiento son muy recomendables para mantener los resultados de salud de la piel. ¿Cuánto cuesta? El costo del Hydrafacial Syndeo oscila entre los $200 y $300. Todo depende del número de sesiones y los sueros que se usen para cada condición de la piel. Una última recomendación… Otro beneficio del procedimiento es que no hay tiempo de inactividad. Incluso las mujeres, pueden maquillarse ese mismo día si lo desean, aunque la mayoría disfrutan demasiado del brillo que brinda a la piel como para ocultarlo. Definitivamente es una alternativa efectiva que puede lograr un tratamiento de alta calidad constante en todo momento.

