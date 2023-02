Swiss Perfection: dale vida a tu tez con el poder de las células madres El Dr. Campos nos explica cómo este tratamiento protege tus células del envejecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los primeros signos de envejecimiento, incluida la deshidratación, las líneas finas y la falta de elasticidad, pueden atribuirse a una ralentización del ciclo de renovación natural de la piel. La falta de energía de la piel para optimizar sus funciones e intercambios naturales provoca la descomposición de las fibras de colágeno y elastina. Además, la disminución drástica de las concentraciones de ácido hialurónico provoca una deshidratación significativa, lo que expone directamente a las células a factores de estrés externos y radicales libres. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre Swiss Perfection, un tratamiento que aplica la tecnología de extracción de matriz celular vegetal. tratamientos, piel, belleza Credit: Getty Images ¿En qué consiste? Este tratamiento facial utiliza componentes extraídos de las células madre de plantas que tienen altos beneficios energéticos, antioxidantes y revitalizantes. El Swiss Perfection protege las células frente al envejecimiento prematuro y los daños causados por los radicales libres, estimula el metabolismo celular e intensifica la producción del colágeno naturalmente presente en la piel. Inspirado en avanzadas técnicas médicas antienvejecimiento, este tratamiento facial intensivo y exclusivo ofrece efectos espectaculares e inmediatos. Actuando como un lifting natural, mejora visiblemente la firmeza de la piel mientras promueve la renovación celular. Combina las más innovadoras soluciones de rejuvenecimiento y técnicas manuales específicas. El contorno de la cara se remodela, las arrugas se suavizan. ¿Qué se puede esperar durante el tratamiento? Swiss Perfection comienza con una limpieza profunda con una fórmula altamente antioxidantes y oxigenante que refuerzan las principales células cutáneas incluso en las capas más profundas de la piel. A continuación, se aplica un suero reparador intenso compuesto de células madres el cual reactiva la regeneración de la piel y el metabolismo celular. Finalmente, la hidratación se sella en la piel con la aplicación de una barrera natural, un requisito esencial para hacer que la piel se resista al paso del tiempo. Altamente concentrado en ingredientes biotecnológicos y apoyándose en la terapia celular, el sistema Swiss Perfection actúa como un lifting natural con propiedades intensamente regeneradoras ya que su alta actividad antioxidante protege nuestro ADN celular. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quién es el paciente ideal? Este procedimiento puede aplicarse en cualquier tipo de piel y a cualquier edad. Con la tecnología de células madres y extractos de plantas altamente efectivos que regeneran activamente la piel y previenen el envejecimiento prematuro, Swiss Perfection produce resultados extraordinarios. En pieles maduras, reduce los signos del tiempo, mientras que en pieles más jóvenes previene el envejecimiento prematuro. Se estimula la producción de células nuevas y saludables y se corrigen problemas específicos de la piel. La sinergia perfecta entre fórmulas de alta calidad y alta tecnología ofrece una piel joven y naturalmente radiante. ¿Cuál es el costo? El costo de un tratamiento Swiss Perfection está entre los $250 a $350 por sesión. Generalmente las pieles maduras necesitan 5 a 6 sesiones por año, mientras que para las pieles más jóvenes se recomiendan dos sesiones al año. Una última recomendación… Swiss Perfection es un tratamiento facial vanguardista que nos trae la sinergia perfecta entre fórmulas de alta calidad y alta tecnología de extracción de células madres que ofrece una piel joven y naturalmente radiante gracias a la protección de las células de la piel frente al envejecimiento prematuro y los daños causados por los radicales libres, centrándose en resultados inmediatamente visibles y duraderos.

