Este sushi además de delicioso contiene ingredientes que hacen maravillas por la piel Lo ofrecen en un restaurante de Miami en donde también ofrecen otros platos muy originales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mujeres no escatiman esfuerzos ni dinero cuando del cuidado personal se trata, en especial cuando se trata de la piel. Por eso siempre están en búsqueda de los productos que tengan los mejores ingredientes, no solo para la piel, sino también para el cabello y nuestra salud en general. Es por eso que cuando descubrimos que en un restaurante tiene un plato que además de delicioso también tiene propiedades excelentes para la piel. Hablamos del restaurante Sokai Sushi Bar, en la Florida, que creó el ahora popular Beauty Roll, el cual se hace con ingredientes frescos y uno en especial que es ideal para mantenernos jóvenes. Hablamos del colágeno, que además de nutrir los músculos, regenera las células y ayuda a que la piel tenga más elasticidad. Además, contiene otros pontentes ingrediente como el salmón, excelente para la salud del corazón y es un aliado perfecto para adelgazar. Tambien contiene aguacate que está repleto de antioxidantes y tiene vitaminas C, E y B6, gelatina que mejora la salud de los huesos y aporta elasticidad a la piel, al igual que yougur griego y semillas de chia, entre otros potentes ingredientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN sushi de belleza Credit: Cortesía Sushi de belleza Credit: Cortesía Así es que ya sabes, si se te antoja un delicioso sushi que además te aporte beneficios para la piel y la salud, este interesante plato es tu mejor opción.

