El look del día - noviembre 4, 2021

No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Clarissa Molina, Susana González y Yuri son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita?

Paris Hilton
Paris Hilton, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group
Captamos a la socialité en las calles de Nueva York ataviada con este femenino vestido azul índigo, que complementó con zapatos negros de punta, de Valentino, y un bolso Chanel.

Clarissa Molina
Clarissa molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina
La presentadora mostró su esbelta figura con este look de pantalón negro y top blanco de manga larga.

Gal Gadot
Gal Gadot, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
La actriz llegó a la premier de su nueva película Red Notice con este fabuloso vestido rojo de lentejuelas de Loewe.

Susana González
Susana Gonzalez, look del dia Credit: Mezcalent
La actriz mexicana lució increíble con este vestido azul de un solo hombro.

Kim Kardashian
Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group
Con este ceñido vestido negro que mostraba sus curvas, la socialité se fue a cenar en la Nueva York.

Molly Sims
Molly Sims, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
Quedamos fascinadas con este hermoso vestido negro transparente que portó la actriz.

Nicky Hilton
Nicky Hilton, look del dia Credit: Eugene Gologursky/Getty Images for Haute Living
Para asistir a una velada, la socialité eligió este elegante vestido verde, que combinó con zapatos con estampado de leopardo y un minibolso tipo caja.

Reina Máxima
Reina Maxima, look del dia Credit: 2021 DPA Gruppe/The Grosby Group
Con este elegante conjunto estampado de palazzos y camisa, llegó su majestad a un evento en Dubai.

Rihanna
Rihanna, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group
Nos encantó este llamativo abrigo verde que portó la cantante. ¿Qué te parecen los guantes?

Yuri
yuri, look del dia Credit: Mezcalent
Quedamos fascinadas con este fabuloso traje rojo con capa que lució la cantante.

