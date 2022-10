Suplementos alimenticios: poderosos aliados de belleza que necesitas incluir en tu rutina Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Suplementos de belleza Credit: Cecilie_Arcurs/ Getty Images Pese a nuestros intentos por seguir una dieta sana es complicado obtener todo lo que nuestro cuerpo necesita para mantenerse en perfecto estado. A lo que se suma que con la edad absorbemos peor las vitaminas y nutrientes de los alimentos y eso puede repercutir en tu piel, pelo y uñas. Estos suplementos cubren diferentes necesidades para mantenerte bella. Empezar galería Rostro luminoso Suplementos de belleza Credit: Cortesía Este suplemento diario le da a tu cuerpo los nutrientes clave para obtener un rostro radiante y sano, como zinc, vitamina D3 o extracto de espinaca, mientras su mezcla propia de probióticos ayudan a que tu sistema digestivo metabolice esos nutrientes. Glow Skin Health Probiotic, de Hers. $25. forhers.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Multi beneficios Suplementos de belleza Credit: Cortesía En forma de corazón, cada una de estas gomitas contiene una poderosa mezcla de minerales y vitaminas A, B y Biotina, que mejoran el aspecto de tu cabello, piel y uñas, mientras los fortalecen ç Significant Other, de Better Not Younger. $25. better-notyounger.com 2 de 8 Ver Todo Poder frutal Suplementos de belleza Credit: Cortesía Con su fórmula repleta de antioxidantes y vitaminas, estas gominolas promueven la producción de colágeno, aportan luminosidad, mejoran la elasticidad y el tono de la piel y fortalecen tu sistema inmune. ¡Entre otras funciones! Superfruits Gummies, de Golí. $16.15. goli.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Buenas noches Suplementos de belleza Credit: Cortesía Durante las horas de sueño se producen las reparaciones que nuestro cuerpo necesita, además de relajar cuerpo y mente. Estas cápsulas con valeriana, triptófanos y teanina, te ayudará a lograr un saludable descanso. Live the Dream Nightly Sleep Health, de The Honest Company. $25.99. gnc.com 4 de 8 Ver Todo Raíces fuertes Suplementos de belleza Credit: Cortesía Fortalece tu cabello con la mezcla de amino ácidos minerales, vitaminas y extracto de brote de guisante de estas cápsulas que también mejoran la apariencia de tu melena, dándole densidad. Better Roots, de Evolvh. $59. evolvh.com 5 de 8 Ver Todo En la menopausia Suplementos de belleza Credit: Cortesía Durante la menopausia, el cuerpo de la mujer experimenta muchos cambios como la pérdida de colágeno, inflamación de las articulaciones, caída del cabello... con ingredientes como la cúrcuma, biotina, extracto de granada o ácido hialurónico, este suplemento te ayudará a mejorar estos problemas. Active Glow, de Womaness. $24.99. womaness.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Desde dentro Suplementos de belleza Credit: Cortesía Con solo una de estas cápsulas al día puedes eliminar las toxinas que causan el mal olor corporal antes de que el cuerpo las expulse, combatiendo así el mal aliento y los olores de axilas, pies o las partes íntimas. It just works Body deodorant. $35. amazon.com 7 de 8 Ver Todo Chuchería saludable Suplementos de belleza Credit: Cortesía Tu dosis de vitamina C, E y D se combina con biotina y ácido fólico en estas gominolas con delicioso sabor a frambuesa para promover una piel, una melena y unas uñas sanas y fuertes. Daily Hair + Skin + Nails Supplement Gummies with Biotin, de itk. $14.97. walmart.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

