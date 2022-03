Naomi, Cindy, Helena... mira cuántas icónicas supermodelos desfilaron la última colección de Virgil Abloh Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Getty Images En el desfile de la que fue la última colección diseñada por el fallecido Virgil Abloh para su marca Off White, hemos visto a muchas de las estrellas de los años 90 caminar la pasarela junto a la nueva generación de supermodelos como las hermanas Hadid o Kendall Jenner. Empezar galería Naomi Campbell Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Taylor Hill/ WireImage La diosa de ébano desfiló con este original top a base de collares y una larga falda en estampados azules. La última vez que compartió pasarela con sus colegas Cindy Crawford y Helena Christensen fue hace cinco años en un desfile homenaje a Gianni Versace. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Cindy Crawford Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Taylor Hill/ WireImage Otra de las habituales en los mejores desfiles de los años 90 es ella y su famoso lunar. En el show, con una larguísima falda de tul y chaqueta estilo blazer deportivo. 2 de 12 Ver Todo Helena Christensen Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Estrop/ Getty Images La danesa también formó parte del desfile que mostraba la última colección diseñada por el querido Virgil Abloh antes de fallecer titulada Spaceship Earth y que muestra la intención del creativo de democratizar la moda y darle una vuelta a lo que en la industria se ha considerado "sagrado" hasta ahora, según un comunicado de la firma. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Bella Hadid Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Estrop/Getty Images Abriendo el segmento de Alta Costura del desfile, la modelo presumió un voluminoso traje de novia que apostaba por los tenis en lugar de los tacones. En la gorra -con la visera hacia atrás y velo- se podía leer "1s is for love". 4 de 12 Ver Todo Kaia Gerber Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Estrop/ Getty Images La modelo de 20 años es hija de Cindy Crawford y en poco tiempo ha alcanzado grandes cimas del modelaje. Sin duda, ha heredado todo el talento de su mamá. 5 de 12 Ver Todo Kendall Jenner Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Taylor Hill/WireImage Imprescindible en cualquier pasarela actual, la modelo del clan Kardashian desfiló con un minivestido de lentejuelas, guantes largos -accesorio de la temporada- y botas y original gorra, todo a juego en brillos negros. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karlie Kloss Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Taylor Hill/ WireImage La mezcla de texturas como el tul y el punto, y volúmenes, fueron algunas de las claves que se repitieron en este desfile concebido como una experiencia inmersiva; tal y como vemos en el diseño que portó la maniquí. 7 de 12 Ver Todo Amber Valletta Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Estrop/ Getty Images Otra de las caras más veteranas en pisar la pasarela fue la estadounidense con un sensual vestido de brillos en un degradado de rosas, con gran abertura en la falda, cola y peculiares collares acrílicos. 8 de 12 Ver Todo Gigi Hadid Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Taylor Hill/ WireImage La joven mamá no quiso perderse el desfile de su amigo y modeló una de las faldas más vistas durante el show, de tul y con volumen, combinada con una chaqueta estilo bomber y el accesorio estrella: la gorra. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Candice Swanepoel Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Estrop/ Getty Images Uno de los ángeles de Victoria's Secret más famosos, presumió sus kilométricas piernas en este diseño que mezcla el estilo urbano de una sudadera con capucha y la alta costura de un gigante lazo rosado. 10 de 12 Ver Todo Joan Smalls Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Estrop/ Getty Images La modelo puertorriqueña paseó con una voluminosa falda de tul y una camiseta con mensaje. ¿lo mejor? La original gorra con orejas. 11 de 12 Ver Todo Serena Williams Supermodelos desfile Virgil Abloh Credit: Victor Boyko No solo las supermodelos recorrieron la pasarela, también lo hizo la famosa tenista ataviada con un conjunto estampado con transparencias y toques lenceros. En la primera fila vimos a Rihanna y A$AP Rocky y a Pharell, entre otras caras conocidas. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

