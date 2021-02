Close

Los looks del Super Bowl LV: Amanda Gorman, Miley Cyrus, Jennifer López y más Abrigos de ensueño, trajes glam rock, diseñadores famosos, colores patrióticos y mucho brillo fueron algunos de los detalles de estilo que vimos en el Super Bowl LV. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de la victoria de los Tampa Bay Buccaneers, la edición número 55 del Super Bowl nos dejó grandes momentos de estilo. A pesar de las restricciones por la COVID-19 y el menor número de espectadores, las estrellas que participaron de uno u otro modo en el espectáculo no defraudaron con sus atuendos. Por primera vez en la historia de esta competición se declamó poesía. La encargada fue Amanda Gorman, quien ya nos deslumbró con su actuación en la investidura presidencial. No solo por sus palabras, sino por el colorido conjunto de Prada que eligió para la ocasión. También las cantantes Miley Cyrus, quien actúo en una gala previa retransmitida por TikTok; Jazmine Sullivan, encargada de cantar el himno; y H.E.R., quien interpretó America the Beautiful, pusieron su toque personal a la estética de la competencia deportiva. Image zoom Credit: Cortesía NFL La poetisa de 22 años Amanda Gorman apareció en una grabación en la que recitó un poema en homenaje a tres héroes de la pandemia: el educador Trimaine Davis, la enfermera Suzie Dorner y el infante de marina veterano James Martin. Para su actuación, la joven optó por un hermoso abrigo azul celeste con detalles florales plateados y decorado con cristales, firmado por Moschino. Una tiara de perlas puso el toque final a su look. Antes de que comenzara el espectáculo deportivo, Miley Cyrus fue la encargada de preparar el ambiente vía TikTok, para lo que utilizó no uno, ¡sino dos looks! Ambos creados por Gucci. El primero fue una versión glam rock del típico traje de animadora, con minifalda plisada en cuero negro y rosa, y un top decorado con tachuelas brillantes en el que se leía FTW (for the win: por la victoria). También usó unas rodilleras fucsia, también con brillos, y botas de tacón. La intérprete, además de actuar en solitario, cantó acompañada de Billy Idol y de Joan Jett. A mitad de su actuación cambió su look de cheerleader por un conjunto de jugador, con pantalón estrecho blanco decorado con franjas laterales de lentejuelas y una camiseta, también de lentejuelas, con grandes hombreras y detalles en fucsia. Ya en el estadio, la encargada de cantar el himno en esta edición fue Jazmine Sullivan, acompañada de Eric Church. La cantante lució un traje de dos piezas blanco de la firma Area compuesto por una americana decorada con cristales y un pantalón fluído. Sullivan apostó por un original tocado de tiras de cristal a juego con el traje. America the Beautiful fue interpretado por la artista H.E.R., quien lució una original chaqueta de tintes roqueros diseñada por Stinson Haus. De cuero, con solapas, decorada con tachuelas, imperdibles, parches, letras, pedrería y hasta cadenas de cristales, no le faltó detalle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como espectadora, un año después de actuar ella misma con Shakira en el intermedio del Super Bowl, vimos a Jennifer López. La Diva del Bronx acudió junto con su prometido Alex Rodríguez luciendo un conjunto de aire deportivo de Louis Vuitton, formado por un ajustado pantalón y un crop top blancos, ambos rematados por un elástico con el anagrama de la firma francesa. Como accesorios, una chaqueta de Chanel con estampado pata de gallo en blanco y negro, aros plateados y grandes lentes de sol. Como siempre, su rostro y su maquillaje lucieron perfectos en tonos neutros. Image zoom Credit: IG Jennifer López Si bien las mujeres por lo general llaman siempre más la atención con sus looks que los hombres, no podemos olvidar al protagonista del intermedio. El cantante The Weeknd actuó vestido de negro: pantalón estrecho, camisa y corbata, con una brillante chaqueta roja encima. Un atuendo firmado por Givenchy. La chaqueta llevó cerca de 250 horas de trabajo, en las que cuatro artesanos bordadores colocaron los cristales uno a uno. ¿Quién fue su favorito?

