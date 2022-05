¿Buscas iluminar tu rostro? Regresa a la radiancia con este tratamiento El Dr. Campos nos cuenta del SunLit Facial, la última innovación para combatir una tez opaca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las cualidades que más admiramos en la piel es que tenga un tono homogéneo y parece resplandecer. Pero no es ningún secreto que, con el paso de los años, nuestra piel pierde agua con mayor facilidad. Si a esto le sumamos la exposición al sol, que la reseca y favorece la aparición de la hiperpigmentación, la piel termina viéndose opaca y con falta de vitalidad. Pero ¿qué te parece si te digo que puedes conseguir ese grado de iluminación mediante un procedimiento estético llamado SunLit Facial®? De este procedimiento nos contó nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos. ¿Qué es el SunLit facial®? SunLit Facial® es un tratamiento innovador que consiste en tres pasos que incluyen eliminación de impurezas, exfoliación, aplicación de gel de plasma rico en plaquetas (PRP) combinado con vitaminas y minerales que ayudan a rejuvenecer e iluminar la piel, de ahí su nombre SunLit o "Iluminado por el Sol" por el color amarillo del gel de plasma y la apariencia rosada de la piel después del tratamiento. ¿Qué esperar durante el tratamiento? Lo primero que se realiza en la sesión es la extracción de la sangre del propio paciente para obtener el plasma gel. A continuación, se hace una limpieza facial para eliminar impurezas o restos de productos cosméticos en la piel. Posteriormente, se hace una dermoabrasión con punta de diamante la cual elimina las capas más superficiales de la piel eliminando así células muertas que se acumulan con el paso del tiempo. El próximo paso es la aplicación del plasma gel, que puede estar combinado con ingredientes activos que son personalizados según cada caso y tus necesidades. ¿SunLit Facial® es seguro? Absolutamente, este tratamiento es 100% natural, ya que el plasma gel es una sustancia autóloga o sea del propio paciente, no posee toxicidad, ni es capaz de generar reacciones alérgicas, la técnica es totalmente segura y los pacientes pueden regresar inmediatamente a sus actividades cotidianas. ¿Quién es el paciente ideal? Todos los pacientes, mujeres y hombres, que busquen incorporar tratamientos que reduzcan los efectos nocivos y perjudiciales que la falta de descanso y el ambiente tienen en el rostro, lo que acaba traduciéndose en envejecimiento prematuro, una piel menos luminosa y un aspecto del rostro más apagado y menos firme. Aunque se sugieren varias sesiones, desde la primera se notan sus resultados. Ya que aporta ese efecto flash al rostro incidiendo en la hidratación. Los beneficios del plasma gel y los nutrientes agregados que refuerzan esta fórmula, son la clave que aportan hidratación y generan más vitalidad a la piel del rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su costo? El costo promedio de un SunLit Facial® oscila entre $200 a $300 por sesión. Recuerda que el número de sesiones necesarias para lograr resultados óptimos depende de la condición especifica de la piel de cada paciente. Una última recomendación… Aunque este facial innovador y patentado te puede ayudar a lograr esa iluminación y textura como cuando tomamos el sol en un día de playa, debes tener en cuenta que ningún tratamiento reemplaza el cuidado diario de la piel. Además, siempre opta por la asesoría profesional personalizada a tus necesidades. Y siempre recuerda que los nuevos daños ocasionados por el sol también pueden revertir los resultados conseguidos. ¡Protégete siempre!

