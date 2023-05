¡Wow! Este suero de belleza intravenoso me devolvió la energía y el glow al instante Conoce las ventajas de este tratamiento vitamínico para reforzar el sistema inmunológico, combatir la fatiga y mejorar tu piel y tu cabello ¡de verdad funciona!! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta entrega de los #EspecialesconKika visitamos nuevamente el centro estético Renuev Spa en Manhattan, donde el prestigioso doctor Michael Nashtead nos explicó y demostró, como verás en el vídeo arriba, todos los detalles del tratamiento personalizado con sueros vitamínicos creado para mejorar la potencia del sistema inmune, aumentar los niveles de energía y combatir la fatiga, pero que además trae también muchos beneficios para la belleza, como mejorar la calidad de la piel y el cabello. Aquí están las respuestas básicas a nuestras inquietudes sobre el tratamiento que nos ofreció el doctor Nashtead. ¿Cuáles son los beneficios del suero multivitamínico? El propósito de estos sueros en materia de salud es reforzar el sistema inmunológico, Mejorar la potencia, los niveles de energía y combatir la fatiga. Es posible también mejorar los síntomas de la depresión y ansiedad. Despejar la mente y mejorar la función cognitiva. En materia de belleza todas estas vitaminas también potencializan la renovación celular, la hidratación del organismo y por ende el resultado se aprecia en la piel y el cabello, entre otros. ¿Cómo se formula? El tratamiento de los sueros intravenosos es muy específico para cada cliente pues recopilamos información particular de cada persona para saber cómo está su nivel de energía, si tiene molestias, síntomas y si está relacionado con temas de belleza o cómo es el estado de su piel y cabello. Así, basados en esas recomendaciones le preparamos un cóctel de vitaminas y minerales hecho a su medida que se administra por vía intravenosa. ¿Cómo se administra? El tratamiento se demora entre 15 a 20 minutos y su efecto es inmediato pues llega directamente al torrente sanguíneo. Usamos las vitaminas e ingredientes más puros disponibles solamente a profesionales. ¿Cada cuánto debe realizarse? En cuanto a la frecuencia del tratamiento todo depende del paciente y sus necesidades, pero puede ser semanal o más seguido según lo que quiera tratar y el tiempo disponible. ¿Qué tip de vitaminas se administran? Es importante reforzar el sistema inmunológico. Por eso administramos una dosis alta de zinc, de vitamina C, aminoácidos como la glutamina, vitamina B12 para subir el nivel de energía que estimula la regeneración celular. También este tratamiento por ser a través de suero hidrata el sistema al instante. ¿Cuándo es recomendable poner un suero vitaminado? Lo recomendable es hacerse de cuatro a ocho aplicaciones al año. Y lo más importante: siempre valorar primero el estado de salud del paciente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Alguna recomendación adicional? Antes de recurrir a este procedimiento es preciso hacer una consulta rigurosa para estar seguros que no hay problemas médicos o que las vitaminas puedan causar alguna reacción al paciente. Por eso es importante hacer el tratamiento con un médico certificado y profesional. Para mayor información o programar el tratamiento con el doctor Michael Nashtead les recomendamos seguir la cuenta de Instagram de Renuev spa @renuevaculptingnyc o visitar su sitio web renuevspa.com

